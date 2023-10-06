24 канал дібрав три рецепти зимової консервації, яка обов'язково повинна бути на столі. Аби не прогавити найкращі пропозиції, заготуйте її у жовтні.

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Сезонні гриби жовтня: печериці чи білі гриби можна замаринувати, з обліпихи пропонуємо зробити варення для чаювання, а з айви смачне варення.

Мариновані білі гриби

  • Час: 60 хвилин


Мариновані білі гриби / Фото Eat smarter

Приготування:

  • Свіжі білі гриби ретельно перебираємо, промиваємо та зрізаємо низ ніжок.
  • Перекладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою з сіллю. Варимо їх 20 хвилин після закипання. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладаємо гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.
  • Для маринаду вливаємо до каструлі 1 літр окропу, додайте 2 столові ложки солі, цукор, 2 бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лавровий лист. Варимо маринад до розчинення солі та цукру, а потім додаємо оцту.
  • У киплячий маринад кидаємо гриби та варимо 10 хвилин.
  • Перекладаємо білі гриби в банки, заливаємо маринадом зі спеціями та закриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні,
  • Закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо охолоджуватися на добу.

Варення з обліпихи та шипшини

  • Час: 4 години


Варення з обліпихи та шипшини / Фото Potted pixie

Приготування:

  • Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.
  • Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.
  • Варіть сироп 20 хвилин.
  • Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.
  • Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
  • З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.
  • Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.
  • Заздалегідь простерилізуйте банки для варення та розлийте його в них. Закрийте кришками та зберігайте в темному і прохолодному місці.

Варення з айви на зиму

  • Час: 2 години


Варення з айви / Фото Lazzaris

Приготування:

  • Айву помийте і очистіть від шкірки. Розріжте на четвертинки і видаліть насіння. Наріжте кубиками приблизно у 2 сантиметри.
  • Покладіть нарізану айву у велику каструлю, лийте воду і додайте цукор.
  • Варіть 50 хвилин на середньому вогні під кришкою. Варення досить один раз перемішати після 10 хвилин варіння.
  • Ще гаряче варення розкладіть по стерилізованих банках.
  • Після наповнення видаліть повітря, проколюючи масу, наприклад, шпажкою, щільно закрийте кожну баночку.

Смачного!