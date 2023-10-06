24 канал дібрав три рецепти зимової консервації, яка обов'язково повинна бути на столі. Аби не прогавити найкращі пропозиції, заготуйте її у жовтні.

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Сезонні гриби жовтня: печериці чи білі гриби можна замаринувати, з обліпихи пропонуємо зробити варення для чаювання, а з айви смачне варення.

Мариновані білі гриби

Час: 60 хвилин



Мариновані білі гриби / Фото Eat smarter

Інгредієнти:

– 800 грамів сирих білих грибів;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 50 грамів 9% оцту;

– 2 бутони гвоздики;

– 2 горошки чорного перцю;

– 1 лавровий лист.

Приготування:

Свіжі білі гриби ретельно перебираємо, промиваємо та зрізаємо низ ніжок.

Перекладаємо гриби в каструлю, заливаємо водою з сіллю. Варимо їх 20 хвилин після закипання. У процесі варіння з'являтиметься піна, її необхідно акуратно видаляти ложкою або шумівкою. Перекладаємо гриби на друшляк і добре промийте під проточною водою.

Для маринаду вливаємо до каструлі 1 літр окропу, додайте 2 столові ложки солі, цукор, 2 бутони гвоздики, горошки чорного перцю та лавровий лист. Варимо маринад до розчинення солі та цукру, а потім додаємо оцту.

У киплячий маринад кидаємо гриби та варимо 10 хвилин.

Перекладаємо білі гриби в банки, заливаємо маринадом зі спеціями та закриваємо кришками. Ставимо їх стерилізуватися 15 хвилин на маленькому вогні,

Закриваємо кришками та перевертаємо догори дном. Вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо охолоджуватися на добу.

Варення з обліпихи та шипшини

Час: 4 години



Варення з обліпихи та шипшини / Фото Potted pixie

Інгредієнти:

– 1 кілограм обліпихи;

– 100 грамів шипшини;

– 200 грамів волоських горіхів;

– 500 грамів цукру.

Приготування:

Залийте ягоди шипшини 1 літром води та кип'ятіть протягом 5 хвилин. Залишіть її настоюватися близько 2 – 3 годин. Далі шипшину слід процідити.

Перелийте відвар шипшини у каструлю та відправте на вогонь. Додайте цукру і знову доведіть до кипіння.

Варіть сироп 20 хвилин.

Обліпиху подрібніть у блендері та ретельно перетріть через сито.

Горішки обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.

З'єднайте пюре обліпихи з сиропом шипшини та волоськими горіхами.

Готуйте варення на слабкому вогні протягом 20 – 30 хвилин.

Заздалегідь простерилізуйте банки для варення та розлийте його в них. Закрийте кришками та зберігайте в темному і прохолодному місці.

Варення з айви на зиму

Час: 2 години



Варення з айви / Фото Lazzaris

Інгредієнти:

– 2 – 2,5 кілограма айви;

– 1 склянка води;

– 1 склянка цукру.

Приготування:

Айву помийте і очистіть від шкірки. Розріжте на четвертинки і видаліть насіння. Наріжте кубиками приблизно у 2 сантиметри.

Покладіть нарізану айву у велику каструлю, лийте воду і додайте цукор.

Варіть 50 хвилин на середньому вогні під кришкою. Варення досить один раз перемішати після 10 хвилин варіння.

Ще гаряче варення розкладіть по стерилізованих банках.

Після наповнення видаліть повітря, проколюючи масу, наприклад, шпажкою, щільно закрийте кожну баночку.

Смачного!

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