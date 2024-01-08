Пропонуємо вам скористатися цим перевіреним рецептом смачного і швидкого сніданку. Він і справді здатен вразити.

Варто спробувати Можна готувати хоч щодня: салат "Бейжа" вразить легкістю та особливим смаком

Смачний сніданок з яєць – покроковий рецепт

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Попередньо зваріть яйця круто. Щоб це зробити, покладіть їх в холодну воду, доведіть до кипіння й варіть після цього 10 хвилин. Зварені яйця охолодіть, почистьте та розріжте навпіл.
  2. У пательні розтопіть масло, додайте вичавлений часник, олію, перемішайте та просмажте приблизно пів хвилини.
  3. Додайте нарізані великими шматочками помідори та готуйте 1 хвилину, помішуючи.
  4. По колу викладіть половинки яєць, посоліть, поперчіть і приправте італійськими травами.
  5. Зверху посипте готову страву тертим сиром і посіченою зеленню.
  6. Накрийте кришкою та готуйте на малому вогні кілька хвилин, щоб сир розплавився.