Пропонуємо вам скористатися цим перевіреним рецептом смачного і швидкого сніданку. Він і справді здатен вразити.

Варто спробувати Можна готувати хоч щодня: салат "Бейжа" вразить легкістю та особливим смаком

Смачний сніданок з яєць – покроковий рецепт

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 100 грамів томатів;

– 1 зубчик часнику;

– 40 грамів сиру;

– 3 яйця;

– 15 грамів масла 73%;

– 10 грамів олії;

– сіль, чорний перець, приправа "Італійські трави", зелень до смаку.

Приготування:

Попередньо зваріть яйця круто. Щоб це зробити, покладіть їх в холодну воду, доведіть до кипіння й варіть після цього 10 хвилин. Зварені яйця охолодіть, почистьте та розріжте навпіл. У пательні розтопіть масло, додайте вичавлений часник, олію, перемішайте та просмажте приблизно пів хвилини. Додайте нарізані великими шматочками помідори та готуйте 1 хвилину, помішуючи. По колу викладіть половинки яєць, посоліть, поперчіть і приправте італійськими травами. Зверху посипте готову страву тертим сиром і посіченою зеленню. Накрийте кришкою та готуйте на малому вогні кілька хвилин, щоб сир розплавився.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати бюджетні та смачні цибульники – вони смакують, як з м'ясом.