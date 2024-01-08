Вы забудете об омлете: идеальный завтрак из яиц, который вас приятно удивит
8 января 2024, 10:57Читати новину українською
Источник:Shuba
Яйца, по всей вероятности, являются самым популярным продуктом для завтрака. У каждого есть любимый способ их приготовления.
Предлагаем вам воспользоваться этим проверенным рецептом вкусного и быстрого завтрака. Он действительно способен поразить.
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Вкусный завтрак из яиц – пошаговый рецепт
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 100 граммов томатов;
– 1 зубчик чеснока;
– 40 граммов сыра;
– 3 яйца;
– 15 граммов масла 73%;
– 10 граммов подсолнечного масла;
– соль, черный перец, приправа "Итальянские травы", зелень по вкусу.
Приготовление:
- Предварительно сварите яйца вкрутую. Чтобы это сделать, положите их в холодную воду, доведите до кипения и варите после этого 10 минут. Сваренные яйца охладите, почистите и разрежьте пополам.
- В сковороде растопите масло, добавьте выжатый чеснок, растительное масло, перемешайте и прожарьте примерно пол минуты.
- Добавьте порезанные большими кусочками помидоры и готовьте 1 минуту, помешивая.
- По кругу выложите половинки яиц, посолите, поперчите и приправьте итальянскими травами.
- Сверху посыпьте готовое блюдо тертым сыром и измельченной зеленью.
- Накройте крышкой и готовьте на малом огне несколько минут, чтобы сыр расплавился.