Нежный и сочный ужин: что приготовить из куриного филе
1 апреля 2024, 14:35Читати новину українською
Источник:fajne gotowanie
Куриное филе – вкусный и универсальный продукт, который можно сочетать с самыми разнообразными ингредиентами. А еще его так легко готовить!
Куриное филе со шпинатом и моцареллой – идеальная идея ужина для всей семьи. Она будет простой и легкой в приготовлении, полезной, сытной и очень вкусной. Это вкусное блюдо, которое понравится и детям.
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Рецепт куриного филе с моцареллой
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 200 грамм куриного филе;
– 100 грамм шпината;
– 2 зубчика чеснока;
– 200 грамм помидоров черри;
– 125 грамм сыра моцарелла;
– специи: соль, перец, майоран, чеснок, измельченный чеснок по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе промойте, обсушите, приправьте и слегка сбрызните маслом.
- Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в сковороду с разогретым маслом.
- Добавьте шпинат и обжарьте.
- Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки.
- Выложите мясо в форму для запекания, добавьте помидоры, шпинат и посыпьте тертой моцареллой.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.