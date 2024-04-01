Куриное филе со шпинатом и моцареллой – идеальная идея ужина для всей семьи. Она будет простой и легкой в приготовлении, полезной, сытной и очень вкусной. Это вкусное блюдо, которое понравится и детям.

Не пропустите 4 рецепта с сельдью ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге

Рецепт куриного филе с моцареллой

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 грамм куриного филе;

– 100 грамм шпината;

– 2 зубчика чеснока;

– 200 грамм помидоров черри;

– 125 грамм сыра моцарелла;

– специи: соль, перец, майоран, чеснок, измельченный чеснок по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе промойте, обсушите, приправьте и слегка сбрызните маслом. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в сковороду с разогретым маслом. Добавьте шпинат и обжарьте. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки. Выложите мясо в форму для запекания, добавьте помидоры, шпинат и посыпьте тертой моцареллой. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Это также очень вкусно: какой салат приготовить на ужин.