Куриное филе со шпинатом и моцареллой – идеальная идея ужина для всей семьи. Она будет простой и легкой в приготовлении, полезной, сытной и очень вкусной. Это вкусное блюдо, которое понравится и детям.

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Рецепт куриного филе с моцареллой

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Куриное филе промойте, обсушите, приправьте и слегка сбрызните маслом.
  2. Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в сковороду с разогретым маслом.
  3. Добавьте шпинат и обжарьте.
  4. Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки.
  5. Выложите мясо в форму для запекания, добавьте помидоры, шпинат и посыпьте тертой моцареллой.
  6. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.