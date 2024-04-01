Куриное филе со шпинатом и моцареллой – идеальная идея ужина для всей семьи. Она будет простой и легкой в приготовлении, полезной, сытной и очень вкусной. Это вкусное блюдо, которое понравится и детям.
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Рецепт куриного филе с моцареллой
- Время: 30 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Куриное филе промойте, обсушите, приправьте и слегка сбрызните маслом.
- Мелко нарежьте чеснок и добавьте его в сковороду с разогретым маслом.
- Добавьте шпинат и обжарьте.
- Помидоры разрежьте на половинки или четвертинки.
- Выложите мясо в форму для запекания, добавьте помидоры, шпинат и посыпьте тертой моцареллой.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.