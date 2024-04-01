Куряче філе зі шпинатом і моцарелою – ідеальна ідея вечері для всієї родини. Вона буде простою та легкою у приготуванні, корисною, ситною та дуже смачною. Це смачна страва, яка сподобається і дітям.

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Рецепт курячого філе з моцарелою

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Куряче філе промийте, обсушіть, приправте і злегка збризніть олією.
  2. Дрібно наріжте часник і додайте його в сковороду з розігрітою олією.
  3. Додайте шпинат і обсмажте.
  4. Помідори розріжте на половинки або четвертинки.
  5. Викладіть м’ясо у форму для запікання, додайте помідори, шпинат і посипте тертою моцарелою.
  6. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.