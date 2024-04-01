Куряче філе зі шпинатом і моцарелою – ідеальна ідея вечері для всієї родини. Вона буде простою та легкою у приготуванні, корисною, ситною та дуже смачною. Це смачна страва, яка сподобається і дітям.

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Рецепт курячого філе з моцарелою

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грамів шпинату;

– 2 зубчики часнику;

– 200 грамів помідорів черрі;

– 125 грамів сиру моцарелла;

– спеції: сіль, перець, майоран, часник, подрібнений часник до смаку.

Приготування:

Куряче філе промийте, обсушіть, приправте і злегка збризніть олією. Дрібно наріжте часник і додайте його в сковороду з розігрітою олією. Додайте шпинат і обсмажте. Помідори розріжте на половинки або четвертинки. Викладіть м’ясо у форму для запікання, додайте помідори, шпинат і посипте тертою моцарелою. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.

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