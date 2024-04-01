Куряче філе зі шпинатом і моцарелою – ідеальна ідея вечері для всієї родини. Вона буде простою та легкою у приготуванні, корисною, ситною та дуже смачною. Це смачна страва, яка сподобається і дітям.
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Рецепт курячого філе з моцарелою
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Куряче філе промийте, обсушіть, приправте і злегка збризніть олією.
- Дрібно наріжте часник і додайте його в сковороду з розігрітою олією.
- Додайте шпинат і обсмажте.
- Помідори розріжте на половинки або четвертинки.
- Викладіть м’ясо у форму для запікання, додайте помідори, шпинат і посипте тертою моцарелою.
- Поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.