Этот салат с рукколой и свеклой имеет свежий вкус, который дополняется нежными оттенками сыра и семян подсолнечника. Он идеально подойдет как легкая закуска к любому мясному обеду.
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Салат из рукколы и свеклы
- Время: 25 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Свеклу помойте, очистите от кожуры, нарежьте кубиками и запеките в разогретой до 180°С духовке около 25 минут.
- После запекания выньте свеклу из духовки и оставьте остывать.
- Сыр фета нарежьте кубиками, а руколу измельчите.
- Смешайте в стакане оливковое масло, мед, горчицу и специи.
- Обжарьте семечки подсолнечника на разогретой сковороде.
- Измельченный сыр, свеклу, руколу и семена подсолнечника выложить в одну миску.
- Затем влейте соус и тщательно перемешайте ингредиенты. Салат готов.