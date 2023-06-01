Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов отлично подойдет как дополнение к мясу из мангала, так и в качестве перекуса в течение дня или на ужин. Молодой картофель, малосольные огурцы, репчатый лук с укропом, оливковое масло и немного горчицы – состав этого салата такой же простой, как и сам рецепт.
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Рецепт салата с молодым картофелем
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Вкусный салат / Фото zlotaproporcja
Приготовление:
- Начните с варки картофеля. Для салата лучше выбрать маленькие плоды.
- Хорошо вымойте их и приготовьте в мундире.
- В миске, в которой будете готовить салат, смешайте 3 столовых ложки оливкового масла и две столовых ложки горчицы.
- Когда картофель остынет, нарежьте его четвертинками, малосольные огурцы – мелко, а репчатый лук – перьями.
- Измельчите укроп.
- Добавьте все ингредиенты в миску, приправьте солью и перцем и хорошо перемешайте.
- Дайте ингредиентам настояться несколько минут. Салат из молодого картофеля и малосольных огурцов готов.
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