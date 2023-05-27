Борщ – фундаментальное блюдо украинской кухни. Без него трудно представить воскресный обед или любой праздник. Во все времена борщ готовили по разным рецептам с использованием особых продуктов. Приготовьте борщ на квасе по рецепту 1830 года, чтобы открыть новый взгляд на нашу кулинарную культуру.

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Время: 3 часа

Порций: 6

Гордость украинской кухни / Фото pexels

700 миллилитров кваса; – 1 головка капусты; – 1 килограмм очищенной свеклы; – 1 килограмм свиных ребер с костью; – 225 грамм сала; – 2 желтые луковицы; – сметана по вкусу.

3-5 свеклы (очень хорошо очищенной);

3-5 свеклы (очень хорошо очищенной);

3-5 свеклы (очень хорошо очищенной); – теплая вода; – соль (1,5 столовой ложки на литр воды); – 1 столовая ложка сахара; – петрушка, укроп, семена кориандра, пастернак, чеснок по вкусу; – два куска темного ржаного хлеба;

Приготовление:

Для приготовления кваса промойте и почистите свеклу.

Нарежьте плоды на случайные куски и сложите в банке.

Залейте тёплой водой, добавьте соль и специи.

Добавление сахара и двух кусочков ржаного хлеба ускорит процесс брожения.

Накройте квас и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 дня.

Для приготовления борща залейте ребра водой и вскипятите, снимите пену с поверхности.

Готовьте бульон на малом огне 2 часа.

Достаньте мясо, срежьте его с костей и отставьте.

Кости сверните в кастрюлю и варите около часа (количество воды должно уменьшиться вдвое).

Процедите бульон.

Нашинкуйте капусту и натрите на терке свеклу.

Добавьте в бульон вместе с мясом и варите 30 минут после закипания на небольшом огне.

На сковороде обжарьте нарезанное небольшими кубиками сало до золотистой корочки.

Половину сала высыпьте в борщ вместе со свекольным квасом.

На второй половине обжарьте нарезанный мелким кубиком лук до золотистого цвета.

Добавьте зажарку в борщ, перемешайте, попробуйте и посолите и поперчите по вкусу.

Оставьте вариться на маленьком огне еще 15 минут.

Борщ должен настояться в теплом помещении в течение часа.