Борщ – фундаментальное блюдо украинской кухни. Без него трудно представить воскресный обед или любой праздник. Во все времена борщ готовили по разным рецептам с использованием особых продуктов. Приготовьте борщ на квасе по рецепту 1830 года, чтобы открыть новый взгляд на нашу кулинарную культуру.
Интересно Удовольствие от отдыха будет максимальным: что приготовить и не забыть взять на природу
Рецепт борща на квасе
Время: 3 часа
Порций: 6
Гордость украинской кухни / Фото pexels
Приготовление:
- Для приготовления кваса промойте и почистите свеклу.
- Нарежьте плоды на случайные куски и сложите в банке.
- Залейте тёплой водой, добавьте соль и специи.
- Добавление сахара и двух кусочков ржаного хлеба ускорит процесс брожения.
- Накройте квас и оставьте при комнатной температуре на 2 – 3 дня.
- Для приготовления борща залейте ребра водой и вскипятите, снимите пену с поверхности.
- Готовьте бульон на малом огне 2 часа.
- Достаньте мясо, срежьте его с костей и отставьте.
- Кости сверните в кастрюлю и варите около часа (количество воды должно уменьшиться вдвое).
- Процедите бульон.
- Нашинкуйте капусту и натрите на терке свеклу.
- Добавьте в бульон вместе с мясом и варите 30 минут после закипания на небольшом огне.
- На сковороде обжарьте нарезанное небольшими кубиками сало до золотистой корочки.
- Половину сала высыпьте в борщ вместе со свекольным квасом.
- На второй половине обжарьте нарезанный мелким кубиком лук до золотистого цвета.
- Добавьте зажарку в борщ, перемешайте, попробуйте и посолите и поперчите по вкусу.
- Оставьте вариться на маленьком огне еще 15 минут.
- Борщ должен настояться в теплом помещении в течение часа.
- В каждую порцию положите сметану и зелень.
Существует более семи десятков составленных и описанных рецептов красного борща. Обо всех секретах приготовления этого особенного блюда читайте тут.