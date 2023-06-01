Салат з молодої картоплі і малосольних огірків відмінно підійде як доповнення до м'яса з мангала, так і в якості перекусу впродовж дня або на вечерю. Молода картопля, малосольні огірки, ріпчаста цибуля з кропом, оливкова олія і трохи гірчиці – склад цього салату такий же простий, як і сам рецепт.
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Рецепт салату з молодою картоплею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Смачний салат / Фото zlotaproporcja
Приготування:
- Почніть з варіння картоплі. Для салату найкраще обрати маленькі плоди.
- Добре вимийте їх і приготуйте в мундирі.
- У мисці, в якій будете готувати салат, змішайте 3 столові ложки оливкової олії і дві столові ложки гірчиці.
- Коли картопля охолоне, наріжте її четвертинками, малосольні огірки – дрібно, а ріпчасту цибулю – пір’ям.
- Подрібніть кріп.
- Додайте всі інгредієнти в миску, приправте сіллю і перцем, потім добре перемішайте.
- Дайте інгредієнтам настоятися кілька хвилин. Салат з молодої картоплі і малосольних огірків готовий.
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