Безусловно, молоко очень полезно для организма, особенно молодого. Обычно мы пьем его с печеньем, а кто даже с фруктами или ягодами.
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Но задумывались ли вы, какие продукты действительно мало сочетаются с ним, или вообще могут привести к расстройству желудка? 24 канал подобрал продукты, с которыми никогда не стоит смешивать молоко, если вы не хотите столкнуться с серьезными нарушениями работы всего организма.
С чем нельзя есть молоко
Самое популярное сочетание молока с бананом, но как утверждают диетологи и нутрициологи, такая комбинация несовместима. Она нарушает нормальную работу желудочно-кишечного тракта, что спровоцирует образование и накопление в кишечнике токсических веществ, являющихся основой многих болезней.
Не совмещайте молоко с такими продуктами:
- банан;
- вишня;
- любой кислый фрукт – апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, зеленые яблоки, сливы, ананас и многое другое;
- пищевые продукты, содержащие дрожжи;
- яйца;
- мясо;
- рыба;
- йогурт;
- фасоль;
- редька.
Лучше всего пить коровье молоко без каких-либо дополнительных продуктов. Если вам не подходит сам вкус молока, добавьте к нему сахар или мед. Так вы скроете его вкус.