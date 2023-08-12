Безумовно, молоко надзвичайно корисне для організму, особливо молодого. Зазвичай ми п'ємо його з печивом, а хтось навіть з фруктами чи ягодами.
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Та чи задумувалися ви, які продукти насправді мало поєднуються з ним, або й взагалі можуть привести до розладу шлунку? 24 канал дібрав продукти, з якими ніколи не варто змішувати молоко, якщо ви не хочете зіткнутися з серйозними порушеннями роботи всього організму.
З чим не можна їсти молоко
Найпопулярнішим є поєднання молока з бананом, але як стверджують дієтологи та нутріціологи, така комбінація є несумісною. Вона порушує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту, що спровокує утворення і накопичення в кишківнику токсичних речовин, які є основою багатьох хвороб.
Не поєднуйте молоко з такими продуктами:
- банан;
- вишня;
- будь-який кислий фрукт — апельсин, лимон, лайм, грейпфрут, зелені яблука, сливи, ананас і багато іншого;
- харчові продукти, що містять дріжджі;
- яйця;
- м'ясо;
- риба;
- йогурт;
- квасоля;
- редька.
Найкраще пити коров'яче молоко без будь-яких додаткових продуктів. Якщо вам не підходить сам смак молока, додайте до нього цукор чи мед. Так ви приховаєте його смак.