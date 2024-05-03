Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, самым древним и важным христианским праздником. Главный церковный праздник – Пасха – в 2024 году будет отмечаться 5 мая. Для того, чтобы праздник прошел идеально, следует точно знать, какие блюда нельзя ставить в корзину.

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Чему не место в корзине

В Пасхальную корзину не разрешается класть любой алкоголь. Однако правила могут варьироваться в разных церквях, поэтому проверьте, допустимо ли ваше вино в корзину у своего священника. Кровяную колбасу также класть нельзя.

Материальные ценности такие как ключи, деньги, кошельки и украшения также запрещены. Также в некоторых церквях не одобряют, когда в корзину кладут нож или даже фрукты.

Особый праздник / Фото pexels

А что точно должно быть в корзине

Самая главная гостья корзины – пасха, которая символизирует тело Христа и полноту жизни. Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи.

В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором сокрыта вечная жизнь. Кроме этого, должны быть молочные продукты: творог, сметана или же творожная пасха. Также возьмите хрен, который символизирует силу духа. Из мяса традиционно святят сало, буженину, колбасы и копчености.

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