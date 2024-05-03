Великдень, або Світле Христове Воскресіння, вважається головною подією церковного календаря, найдавнішим і найважливішим християнським святом. Головне церковне свято – Великдень – у 2024 році буде відзначатися 5 травня. Для того, щоб свято пройшло ідеально, слід точно знати, які страви не можна ставити у кошик.

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Чому не місце у кошику

У Великодній кошик не дозволяється класти будь-який алкоголь. Однак правила можуть варіюватися в різних церквах, тому перевірте, чи допустимо ваше вино до кошика у свого священника. Кров'яну ковбасу також класти не можна.

Матеріальні цінності такі як ключі, гроші, гаманці та прикраси також заборонені. Також у деяких церквах не схвалюють, коли у кошик кладуть ніж чи навіть фрукти.

Особливе свято / Фото pexels

А що точно має бути у кошику

Найголовніша гостя кошика – паска, яка символізує тіло Христа і повноту життя. Також обов'язковий елемент – фарбовані або розписані яйця. Вони – неодмінний атрибут Великодня.

У церковній традиції яйця позначають Гроб Господній, в якому приховане вічне життя. Крім цього, мають бути молочні продукти: сир, сметана або ж сирна паска. Також візьміть хрін, який символізує силу духу. З м'яса традиційно святять сало, буженину, ковбаси та копченості.

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