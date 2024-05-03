Он готовится очень просто. Поэтому обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.

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Пирог от Дарьи Цвек с вареньем

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 200 граммов сливочного масла;

– 2 яйца;

– 125 граммов сахара;

– 0,5 чайной ложки разрыхлителя;

– 1 стакан густого варенья или повидла;

– щепотка соли.

Приготовление:

Отделите желтки от белков. Смешайте муку со 100 граммами сахара, разрыхлителем и щепоткой соли. Далее добавьте размягченное сливочное масло, желтки и соедините все ингредиенты в мелкую крошку. Белки взбейте с 25 граммами сахара в крепкую белую пену. Далее застелите пергаментом противень или форму для выпекания. Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов. Две трети песочной крошки выложите на бумагу и хорошо перемните. Смажьте тесто ровным слоем варенья. Поверх варенья выложите слой взбитых белков. Сверху засыпьте все крошкой из песочного теста. Выпекайте пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20 – 30 минут до румяности.

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