Он готовится очень просто. Поэтому обязательно воплотите этот рецепт в жизнь.
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Пирог от Дарьи Цвек с вареньем
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Отделите желтки от белков. Смешайте муку со 100 граммами сахара, разрыхлителем и щепоткой соли.
- Далее добавьте размягченное сливочное масло, желтки и соедините все ингредиенты в мелкую крошку.
- Белки взбейте с 25 граммами сахара в крепкую белую пену.
- Далее застелите пергаментом противень или форму для выпекания. Разогрейте духовку до 200 – 210 градусов.
- Две трети песочной крошки выложите на бумагу и хорошо перемните. Смажьте тесто ровным слоем варенья.
- Поверх варенья выложите слой взбитых белков. Сверху засыпьте все крошкой из песочного теста.
- Выпекайте пирог в разогретой до 170 градусов духовке примерно 20 – 30 минут до румяности.