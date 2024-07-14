Вам не поверят, что в них нет мяса: готовим аппетитные котлеты из кабачков

Сейчас пора кабачков, и кажется, что из них уже приготовили все, что только возможно. Однако всегда есть возможность немножко поэкспериментировать.

Это блюдо может стать настоящим открытием летнего сезона. Эти котлетки такие сытные, что вам не поверят, что в них нет ни грамма мяса.

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Рецепт котлет из кабачков

Время: 1 час

Порций: 4

– 3 кабачка;– 2 моркови;– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;– 120 грамм твердого сыра;– 2 картофелины;– 3 яйца;– 1 чайная ложка итальянских трав;– 50 миллилитров растительного масла;– соль и перец по вкусу;– по 2 столовые ложки сметаны и майонеза;– 2 зубчика чеснока;– 1 огурец;– соль и паприка.

Приготовление:

Кабачки чистим и грубо натираем. Солим массу и перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость. Сыр и морковь также натираем. Смешиваем смесь, добавляем яйца, натертый картофель и чеснок. Добавляем в смесь травы и специи. Добавляем овсянку и оставляем массу на 15 минут, чтобы она набухла. Формируем котлеты, обваливаем в муке и жарим до золотистого цвета. Все ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем. Подаем котлеты горячими вместе с соусом.

Приятного аппетита!