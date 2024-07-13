Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса.
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Рецепт котлет із кабачків
Час: 1 година
Порцій: 4
Приготування:
- Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину.
- Сир та моркву також натираємо.
- Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник.
- Додаємо у суміш трави та спеції.
- Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла.
- Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору.
- Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо.
- Подаємо котлети гарячими разом із соусом.
Смачного!