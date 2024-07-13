Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса.

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Рецепт котлет із кабачків

Час: 1 година

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 2 моркви;

– 4 столові ложки вівсяних пластівців;

– 120 грамів твердого сиру;

– 2 картоплини;

– 3 яйця;

– 1 чайна ложка італійських трав;

– 50 мілілітрів олії;

– сіль та перець до смаку;

соус:

– по 2 столові ложки сметани та майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– 1 огірок;

– сіль та паприка.

Приготування:

Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину. Сир та моркву також натираємо. Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник. Додаємо у суміш трави та спеції. Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла. Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору. Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо. Подаємо котлети гарячими разом із соусом.

Смачного!

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