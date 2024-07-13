Ця страва може стати справжнім відкриттям літнього сезону. Ці котлетки такі ситні, що вам не повірять, що в них немає ані грама м'яса.

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Рецепт котлет із кабачків

Час: 1 година

Порцій: 4

Приготування:

  1. Кабачки чистимо та грубок натираємо. Солимо масу та перемішуємо. Віджимаємо зайву рідину.
  2. Сир та моркву також натираємо.
  3. Змішуємо суміш, додаємо яйця, натерту картоплю та часник.
  4. Додаємо у суміш трави та спеції.
  5. Додаємо вівсянку та залишаємо масу на 15 хвилин, щоб вона набрякла.
  6. Формуємо котлети, обвалюємо в борошні та смажимо до золотистого кольору.
  7. Усі інгредієнти для соусу з'єднуємо та добре перемішуємо.
  8. Подаємо котлети гарячими разом із соусом.

Смачного!