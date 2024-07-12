Эти баклажаны вкусны как холодными, так и горячими, что особенно актуально в условиях отключений света. Интересно, что после приготовления они будут напоминать грибы!
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Рецепт баклажанов в сметане
Время: 1 час
Порций: 2
Приготовление:
- Лук чистим и измельчаем.
- Баклажан моем, при желании снимаем кожуру. Нарезаем кубиками или соломкой.
- В небольшую миску наливаем воду, слегка ее солим и кладем в нее кусочки баклажана. Оставляем на 30 минут.
- Жарим лук до золотистого цвета.
- Отжимаем жидкость с баклажана и жарим вместе с луком.
- Добавляем сметану, чеснок и остальные ингредиенты. Тушим 5 – 7 минут.
- Посыпаем блюдо зеленью и подаем к столу.
Приятного аппетита!