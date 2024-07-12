Эти баклажаны вкусны как холодными, так и горячими, что особенно актуально в условиях отключений света. Интересно, что после приготовления они будут напоминать грибы!

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Рецепт баклажанов в сметане

Время: 1 час

Порций: 2

Приготовление:

  1. Лук чистим и измельчаем.
  2. Баклажан моем, при желании снимаем кожуру. Нарезаем кубиками или соломкой.
  3. В небольшую миску наливаем воду, слегка ее солим и кладем в нее кусочки баклажана. Оставляем на 30 минут.
  4. Жарим лук до золотистого цвета.
  5. Отжимаем жидкость с баклажана и жарим вместе с луком.
  6. Добавляем сметану, чеснок и остальные ингредиенты. Тушим 5 – 7 минут.
  7. Посыпаем блюдо зеленью и подаем к столу.

Приятного аппетита!