Это блюдо может стать настоящим открытием летнего сезона. Эти котлетки такие сытные, что вам не поверят, что в них нет ни грамма мяса.

Читайте также От них не останется и крошки: делаем легендарные львовские бутерброды

Рецепт котлет из кабачков

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 2 моркови;

– 4 столовые ложки овсяных хлопьев;

– 120 грамм твердого сыра;

– 2 картофелины;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка итальянских трав;

– 50 миллилитров растительного масла;

– соль и перец по вкусу;

соус:

– по 2 столовые ложки сметаны и майонеза;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 огурец;

– соль и паприка.

Приготовление:

Кабачки чистим и грубо натираем. Солим массу и перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость. Сыр и морковь также натираем. Смешиваем смесь, добавляем яйца, натертый картофель и чеснок. Добавляем в смесь травы и специи. Добавляем овсянку и оставляем массу на 15 минут, чтобы она набухла. Формируем котлеты, обваливаем в муке и жарим до золотистого цвета. Все ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем. Подаем котлеты горячими вместе с соусом.

Приятного аппетита!

Их часто путают с грибами: рецепт баклажанов в сметане.