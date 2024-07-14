Это блюдо может стать настоящим открытием летнего сезона. Эти котлетки такие сытные, что вам не поверят, что в них нет ни грамма мяса.
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Рецепт котлет из кабачков
Время: 1 час
Порций: 4
Приготовление:
- Кабачки чистим и грубо натираем. Солим массу и перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость.
- Сыр и морковь также натираем.
- Смешиваем смесь, добавляем яйца, натертый картофель и чеснок.
- Добавляем в смесь травы и специи.
- Добавляем овсянку и оставляем массу на 15 минут, чтобы она набухла.
- Формируем котлеты, обваливаем в муке и жарим до золотистого цвета.
- Все ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем.
- Подаем котлеты горячими вместе с соусом.
Приятного аппетита!