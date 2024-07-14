Это блюдо может стать настоящим открытием летнего сезона. Эти котлетки такие сытные, что вам не поверят, что в них нет ни грамма мяса.

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Рецепт котлет из кабачков

Время: 1 час

Порций: 4

Приготовление:

  1. Кабачки чистим и грубо натираем. Солим массу и перемешиваем. Отжимаем лишнюю жидкость.
  2. Сыр и морковь также натираем.
  3. Смешиваем смесь, добавляем яйца, натертый картофель и чеснок.
  4. Добавляем в смесь травы и специи.
  5. Добавляем овсянку и оставляем массу на 15 минут, чтобы она набухла.
  6. Формируем котлеты, обваливаем в муке и жарим до золотистого цвета.
  7. Все ингредиенты для соуса соединяем и хорошо перемешиваем.
  8. Подаем котлеты горячими вместе с соусом.

Приятного аппетита!