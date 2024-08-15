Начинаем день с наслаждением: рецепт панкейков с беконом
Источник:ВВС Food
Панкейки – довольно популярная опция для вкусного завтрака. Обычно их подслащивают медом, сгущенным молоком или другими добавками, однако есть и другой вариант, не менее роскошный как для начала дня.
Пухлые панкейки в сочетании с беконом создают просто фантастическую вкусовую гармонию. Этот простой рецепт задаст позитивный настрой на весь день.
Читайте также Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак
Рецепт панкейков с беконом
Время: 30 минут
Порций: 6
Ингредиенты:
– 350 граммов муки с разрыхлителем;
– 1 чайная ложка соды;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 200 миллилитров пахты (можно заменить молоком с водой);
– 400 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 85 граммов сливочного масла;
– 12 кусочков бекона;
– 50 миллилитров кленового сиропа.
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, соду, соль и сахар.
- Отдельно смешиваем пахту, молоко, яйца и масло.
- Соединяем ингредиенты и аккуратно перемешиваем, взбивать не нужно.
- На сковородке топим кусочек сливочного масла. Жарим панкейки на среднем огне по минуте с каждой стороны.
- Бекон смазываем кленовым сиропом и жарим на другой сковороде до золотой корочки.
- Подаем блины с выложенным на них беконом и поливаем кленовым сиропом.
Приятного аппетита!Он исчезает моментально: рецепт салата из баклажанов на зиму.