Начинаем день с наслаждением: рецепт панкейков с беконом

15 августа 2024, 06:15
Читати новину українською
Автор: Лилия Имбировская-Сиваковская

Источник:

ВВС Food

Панкейки – довольно популярная опция для вкусного завтрака. Обычно их подслащивают медом, сгущенным молоком или другими добавками, однако есть и другой вариант, не менее роскошный как для начала дня.

Пухлые панкейки в сочетании с беконом создают просто фантастическую вкусовую гармонию. Этот простой рецепт задаст позитивный настрой на весь день.

Читайте также Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак

Рецепт панкейков с беконом

Время: 30 минут

Порций: 6

Ингредиенты:
– 350 граммов муки с разрыхлителем;
– 1 чайная ложка соды;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки сахарной пудры;
– 200 миллилитров пахты (можно заменить молоком с водой);
– 400 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 85 граммов сливочного масла;
– 12 кусочков бекона;
– 50 миллилитров кленового сиропа.

Приготовление:

  1. В миску просеиваем муку, соду, соль и сахар.
  2. Отдельно смешиваем пахту, молоко, яйца и масло.
  3. Соединяем ингредиенты и аккуратно перемешиваем, взбивать не нужно.
  4. На сковородке топим кусочек сливочного масла. Жарим панкейки на среднем огне по минуте с каждой стороны.
  5. Бекон смазываем кленовым сиропом и жарим на другой сковороде до золотой корочки.
  6. Подаем блины с выложенным на них беконом и поливаем кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

Он исчезает моментально: рецепт салата из баклажанов на зиму.