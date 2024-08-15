Пухкі панкейки у поєднанні з беконом створюють просто фантастичну смакову гармонію. Цей простий рецепт задасть позитивний настрій на весь день.

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Рецепт панкейків з беконом

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Приготування:

  1. У миску просіюємо борошно, соду, сіль і цукор.
  2. Окремо змішуємо пахту, молоко, яйця та масло.
  3. З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо, збивати не потрібно.
  4. На сковорідці топимо шматочок вершкового масла. Смажимо панкейки на середньому вогні по хвилині з кожної сторони.
  5. Бекон змащуємо кленовим сиропом та смажимо на іншій сковорідці до золотої скоринки.
  6. Подаємо млинці з викладеним на них беконом та поливаємо кленовим сиропом.

Смачного!