Пухкі панкейки у поєднанні з беконом створюють просто фантастичну смакову гармонію. Цей простий рецепт задасть позитивний настрій на весь день.
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Рецепт панкейків з беконом
Час: 30 хвилин
Порцій: 6
Приготування:
- У миску просіюємо борошно, соду, сіль і цукор.
- Окремо змішуємо пахту, молоко, яйця та масло.
- З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо, збивати не потрібно.
- На сковорідці топимо шматочок вершкового масла. Смажимо панкейки на середньому вогні по хвилині з кожної сторони.
- Бекон змащуємо кленовим сиропом та смажимо на іншій сковорідці до золотої скоринки.
- Подаємо млинці з викладеним на них беконом та поливаємо кленовим сиропом.
Смачного!