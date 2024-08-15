Пухкі панкейки у поєднанні з беконом створюють просто фантастичну смакову гармонію. Цей простий рецепт задасть позитивний настрій на весь день.

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Рецепт панкейків з беконом

Час: 30 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів борошна з розпушувачем;

– 1 чайна ложка соди;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 200 мілілітрів пахти (можна замінити молоком з водою);

– 400 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 85 грамів вершкового масла;

– 12 шматочків бекону;

– 50 мілілітрів кленового сиропу.

Приготування:

У миску просіюємо борошно, соду, сіль і цукор. Окремо змішуємо пахту, молоко, яйця та масло. З'єднуємо інгредієнти та акуратно перемішуємо, збивати не потрібно. На сковорідці топимо шматочок вершкового масла. Смажимо панкейки на середньому вогні по хвилині з кожної сторони. Бекон змащуємо кленовим сиропом та смажимо на іншій сковорідці до золотої скоринки. Подаємо млинці з викладеним на них беконом та поливаємо кленовим сиропом.

Смачного!

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