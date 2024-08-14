Баклажаны будут просто незабываемыми на вкус. Они удивят всех ваших родных.
Стоит попробовать Как у мамы: готовим форшмак из баклажанов, который придется по вкусу всем
Салат из баклажанов
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 2 сантиметра, посолите и обжарьте до румяности с двух сторон.
- Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе, помешивая, до полуготовности. Посолите и поперчите.
- Помидоры залейте кипятком на 1 минуту, затем снимите кожицу и пропустите через мясорубку вместе с чесноком. Добавьте соль, сахар, уксус, перемешайте и доведите до кипения.
- В стерилизованные банки выложите слоями баклажаны и лук с морковью. Заливайте слои томатной смесью.
- Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут после закипания воды в кастрюле. Далее герметично закройте их крышками, переверните и укутайте до полного остывания.