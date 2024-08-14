Баклажаны будут просто незабываемыми на вкус. Они удивят всех ваших родных.

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Салат из баклажанов

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 баклажана;

– 4 лука;

– 4 моркови;

– 10 томатов;

– 8 зубчиков чеснока;

– соль, перец по вкусу;

– 1 столовая ложка сахара;

– 50 миллилитров уксуса;

– 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте кружочками толщиной 2 сантиметра, посолите и обжарьте до румяности с двух сторон. Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте вместе, помешивая, до полуготовности. Посолите и поперчите. Помидоры залейте кипятком на 1 минуту, затем снимите кожицу и пропустите через мясорубку вместе с чесноком. Добавьте соль, сахар, уксус, перемешайте и доведите до кипения. В стерилизованные банки выложите слоями баклажаны и лук с морковью. Заливайте слои томатной смесью. Накройте банки крышками и стерилизуйте 15 минут после закипания воды в кастрюле. Далее герметично закройте их крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

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