Пухлые панкейки в сочетании с беконом создают просто фантастическую вкусовую гармонию. Этот простой рецепт задаст позитивный настрой на весь день.
Читайте также Нужно только смешать ингредиенты: оригинальная намазка для блинов и булочек на завтрак
Рецепт панкейков с беконом
Время: 30 минут
Порций: 6
Приготовление:
- В миску просеиваем муку, соду, соль и сахар.
- Отдельно смешиваем пахту, молоко, яйца и масло.
- Соединяем ингредиенты и аккуратно перемешиваем, взбивать не нужно.
- На сковородке топим кусочек сливочного масла. Жарим панкейки на среднем огне по минуте с каждой стороны.
- Бекон смазываем кленовым сиропом и жарим на другой сковороде до золотой корочки.
- Подаем блины с выложенным на них беконом и поливаем кленовым сиропом.
Приятного аппетита!