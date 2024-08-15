Пухлые панкейки в сочетании с беконом создают просто фантастическую вкусовую гармонию. Этот простой рецепт задаст позитивный настрой на весь день.

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Рецепт панкейков с беконом

Время: 30 минут

Порций: 6

Приготовление:

  1. В миску просеиваем муку, соду, соль и сахар.
  2. Отдельно смешиваем пахту, молоко, яйца и масло.
  3. Соединяем ингредиенты и аккуратно перемешиваем, взбивать не нужно.
  4. На сковородке топим кусочек сливочного масла. Жарим панкейки на среднем огне по минуте с каждой стороны.
  5. Бекон смазываем кленовым сиропом и жарим на другой сковороде до золотой корочки.
  6. Подаем блины с выложенным на них беконом и поливаем кленовым сиропом.

Приятного аппетита!