Пухлые панкейки в сочетании с беконом создают просто фантастическую вкусовую гармонию. Этот простой рецепт задаст позитивный настрой на весь день.

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Рецепт панкейков с беконом

Время: 30 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов муки с разрыхлителем;

– 1 чайная ложка соды;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 200 миллилитров пахты (можно заменить молоком с водой);

– 400 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 85 граммов сливочного масла;

– 12 кусочков бекона;

– 50 миллилитров кленового сиропа.

Приготовление:

В миску просеиваем муку, соду, соль и сахар. Отдельно смешиваем пахту, молоко, яйца и масло. Соединяем ингредиенты и аккуратно перемешиваем, взбивать не нужно. На сковородке топим кусочек сливочного масла. Жарим панкейки на среднем огне по минуте с каждой стороны. Бекон смазываем кленовым сиропом и жарим на другой сковороде до золотой корочки. Подаем блины с выложенным на них беконом и поливаем кленовым сиропом.

Приятного аппетита!

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