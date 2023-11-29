Основным обычаем во время празднования дня Андрея являются Андреевские вечерницы. С давних пор девушки гадали вечером перед праздником, чтобы узнать имя своего будущего избранника.
Это вкусно Гастрономическое путешествие в Италию: 3 блюда, которые следует приготовить на ужин.
Постный борщ – пошаговый рецепт
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Приготовление:
- Вымытую свеклу оберните в фольгу и запеките в духовке в течение 1,5 часа, после чего дайте остыть, почистите и натрите на грубой терке. Морковь тоже потрите на терке, а лук мелко порежьте.
- Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом, обжарьте лук и морковь в течение 2 – 3 минут. Добавьте тертую свеклу и тушите еще 2 минуты. Также вбросьте на сковороду томатную пасту, сахар и тушите еще 2 минуты.
- Картошку почистьте и порежьте небольшими кубиками. В кастрюлю налейте воду, выложите картофель, лавровый лист и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите еще 5 минут.
- Добавьте тонко нашинкованную капусту и варите в течение 15 минут. Затем выложите овощную зажарку и порезанный небольшими кусочками чернослив.
- Квашеные томаты почистите от кожуры, разрежьте на 2 части и добавьте в борщ. Варите еще 5 – 7 минут, посолите и поперчите по вкусу. В конце приготовления добавьте измельченный чеснок.
Жареные белые грибы: рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- На хорошо разогретой сковороде с маслом и растительным маслом обжарьте лук, нарезанный кубиками, до золотистого цвета, не сбавляя огонь. Это займет ориентировочно 3 – 4 минуты.
- Добавьте грибы и жарьте еще 15 минут. Приблизительно на середине приготовления можно добавить мелко нарубленный чеснок и перец чили.
- В заключение добавьте немного винного уксуса, измельченную зелень петрушки и веточку чабреца или розмарина. Посолите по своему вкусу и снимите с огня.
Тушеная капуста с черносливом
- Время: 35 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Нарежьте капусту и обжарьте ее на смеси сливочного и подсолнечного масла несколько минут, периодически помешивая.
- Промойте чернослив, просушите бумажными полотенцами и нарежьте полосками. Добавьте в капусту.
- Измельчите орехи, предварительно их обжарив по желанию.
- Разведите в воде томатную пасту и добавьте в капусту. Туда же отправьте специи и соль по вкусу.
- Выжмите сок половины лимона и тушите еще 10 – 15 минут – время зависит от желаемой текстуры. За 3 минуты до конца добавьте орехи.
Приятного аппетита!