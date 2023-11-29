Основним звичаєм під час святкування дня Андрія є Андріївські вечорниці. З давніх-давен дівчата ворожили ввечері перед святом, щоб дізнатися ім'я свого майбутнього обранця.

Це смачно Гастрономічна подорож до Італії: 3 страви, які варто приготувати на вечерю

Пісний борщ – покроковий рецепт

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Помитий буряк обгорніть у фольгу та запечіть в духовці протягом 1,5 години, після чого дайте охолонути, почистьте і натріть на грубій тертці. Моркву теж потріть на тертці, а цибулю дрібно поріжте.
  2. Розігрійте пательню з соняшниковою олією, обсмажте цибулю і моркву протягом 2 – 3 хвилин. Додайте тертий буряк і тушкуйте ще 2 хвилини. Також вкиньте на пательню томатну пасту, цукор і тушкуйте ще 2 хвилини.
  3. Картоплю почистьте і поріжте невеликими кубиками. У каструлю налийте воду, викладіть картоплю, лавровий лист і доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть ще 5 хвилин.
  4. Додайте тонко нашатковану капусту і варіть протягом 15 хвилин. Потім викладіть овочеву засмажку і порізаний невеликими шматочками чорнослив.
  5. Квашені томати почистьте від шкірки, розріжте на 2 частини та додайте в борщ. Варіть ще 5 – 7 хвилин, посоліть і поперчіть до смаку. В кінці приготування додайте подрібнений часник.

Смажені білі гриби: рецепт

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. На добре розігрітій пательні з маслом та олією обсмажте цибулю, нарізану кубиками, до золотистого кольору, не збавляючи вогонь. Це займе орієнтовно 3 – 4 хвилини.
  2. Додайте гриби та смажте ще 15 хвилин. Приблизно на середині приготування можна додати дрібно посічений часник і перець чилі.
  3. Насамкінець додайте трохи винного оцту, посічену зелень петрушки та гілочку чебрецю або розмарину. Посоліть на свій смак і зніміть з вогню.

Тушкована капуста з чорносливом

  • Час: 35 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Наріжте капусту й обсмажте її на суміші вершкового масла та соняшникової олії кілька хвилин, періодично помішуючи.
  2. Промийте чорнослив, просушіть паперовими рушниками та наріжте смужками. Додайте до капусти.
  3. Подрібніть горіхи, попередньо їх обсмаживши за бажанням.
  4. Розведіть у воді томатну пасту та додайте до капусти. Туди ж відправте спеції та сіль до смаку.
  5. Вичавіть сік половини лимона та тушкуйте ще 10 – 15 хвилин – час залежить від бажаної текстури. За 3 хвилини до кінця додайте горіхи.

Смачного!