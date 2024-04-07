Для тех, кто придерживается поста, важно сохранить баланс между постными блюдами и желанием хорошо отметить этот особый праздник. Вкусно 24 собрал подборку блюд, которые стоит приготовить в этот замечательный день.

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Салат с бобами, помидорами и сыром фета

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Откройте бобы, выложите их в емкость и дайте стечь жидкости и сбрызните лимонным соком.
  2. Салат выложить в салатники, добавить фасоль.
  3. Помидоры бланшировать, очистить от кожуры, нарезать кубиками и добавить в салат.
  4. Добавьте нарезанный кубиками перец и нарезанный лук или нарезанный репчатый лук.
  5. Приправить все солью и перцем и аккуратно перемешать.
  6. Добавьте нарезанные маслины и кубики сыра фета.
  7. Полить оливковым маслом, смешанным с орегано. При необходимости посолить.

Рулеты из шпината

  • Время: 30 минут
  • Порций:4

Приготовление:

  1. Промытый и обсушенный шпинат выложите в кастрюлю или сковороду. Нагревайте, помешивая, пока шпинат не завянет.
  2. Перекладываем в емкость блендера, вливайте молоко и тщательно перемешайте.
  3. Насыпьте муку в большую миску, добавьте соль, молоко со шпинатом и воду. Перемешивайте (обычным миксером) до получения однородной массы.
  4. Добавьте яйца и масло или растопленное сливочное масло и снова перемешайте до однородного теста.
  5. Хорошо разогрейте сковороду для блинов, уменьшите огонь до среднего, налейте часть блинного теста и распределите по всей сковороде.
  6. Из этого количества теста получится примерно 4 толстых блина.
  7. Жарьте, пока тесто не застынет и подрумянится снизу, а также пока не сможете перевернуть блинчик на другую сторону с помощью широкой лопатки.
  8. Повторите обжаривание с другой стороны, затем выньте на тарелку. Жарим оставшиеся блины. Остудите перед начинкой.
  9. Перец и очищенный огурец нарежьте кубиками. Слейте кукурузу. Лук и укроп измельчите.
  10. Соедините с сыром, приправьте перцем и орегано.
  11. Выложите начинку на 4 блина и заверните их рулетиками.