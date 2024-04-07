Для тих, хто дотримується посту, важливо зберегти баланс між пісними стравами та бажанням гарно відзначити це особливе свято. Смачно 24 зібрав добірку страв, які варто приготувати у цей чудовий день.

Цікаво Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день

Салат з бобами, помідорами та сиром фета

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. Відкрийте боби, викладіть їх у ємкість та дайте стекти рідині та скропіть лимонним соком.
  2. Салат викласти в салатники, додати квасолю.
  3. Помідори бланшувати, очистити від шкірки, нарізати кубиками і додати в салат.
  4. Додайте нарізаний кубиками перець і нарізану цибулю або нарізану ріпчасту цибулю.
  5. Приправити все сіллю і перцем і акуратно перемішати.
  6. Додайте нарізані маслини і кубики сиру фета.
  7. Полити оливковою олією, змішаною з орегано. При необхідності посолити.

Рулети зі шпинату

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій:4

Приготування:

  1. Промитий і обсушений шпинат викладіть в каструлю або сковороду. Нагрівайте, помішуючи, поки шпинат не зів’яне.
  2. Перекладаємо в ємність блендера, вливайте молоко і ретельно перемішайте.
  3. Насипте борошно у більшу миску, додайте сіль, молоко зі шпинатом і воду. Перемішуйте (звичайним міксером) до отримання однорідної маси.
  4. Додайте яйця та олію або розтоплене вершкове масло і знову перемішайте до однорідного тіста.
  5. Добре розігрійте сковороду для млинців, зменшіть вогонь до середнього, налийте частину млинцевого тіста і розподіліть по всій сковороді.
  6. З цієї кількості тіста вийде приблизно 4 товстіших млинці.
  7. Смажте, поки тісто не застигне і підрум’яниться знизу, а також поки не зможете перевернути млинець на іншу сторону за допомогою широкої лопатки.
  8. Повторіть обсмажування з іншого боку, потім вийміть на тарілку. Смажимо залишилися млинці. Остудіть перед начинкою.
  9. Перець і очищений огірок наріжте кубиками. Злийте кукурудзу. Цибулю і кріп подрібніть.
  10. З’єднайте з сиром, приправте перцем і орегано.
  11. Викладіть начинку на 4 млинці і загорніть їх рулетиками.