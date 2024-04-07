Для тих, хто дотримується посту, важливо зберегти баланс між пісними стравами та бажанням гарно відзначити це особливе свято. Смачно 24 зібрав добірку страв, які варто приготувати у цей чудовий день.
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Салат з бобами, помідорами та сиром фета
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Відкрийте боби, викладіть їх у ємкість та дайте стекти рідині та скропіть лимонним соком.
- Салат викласти в салатники, додати квасолю.
- Помідори бланшувати, очистити від шкірки, нарізати кубиками і додати в салат.
- Додайте нарізаний кубиками перець і нарізану цибулю або нарізану ріпчасту цибулю.
- Приправити все сіллю і перцем і акуратно перемішати.
- Додайте нарізані маслини і кубики сиру фета.
- Полити оливковою олією, змішаною з орегано. При необхідності посолити.
Рулети зі шпинату
- Час: 30 хвилин
- Порцій:4
Приготування:
- Промитий і обсушений шпинат викладіть в каструлю або сковороду. Нагрівайте, помішуючи, поки шпинат не зів’яне.
- Перекладаємо в ємність блендера, вливайте молоко і ретельно перемішайте.
- Насипте борошно у більшу миску, додайте сіль, молоко зі шпинатом і воду. Перемішуйте (звичайним міксером) до отримання однорідної маси.
- Додайте яйця та олію або розтоплене вершкове масло і знову перемішайте до однорідного тіста.
- Добре розігрійте сковороду для млинців, зменшіть вогонь до середнього, налийте частину млинцевого тіста і розподіліть по всій сковороді.
- З цієї кількості тіста вийде приблизно 4 товстіших млинці.
- Смажте, поки тісто не застигне і підрум’яниться знизу, а також поки не зможете перевернути млинець на іншу сторону за допомогою широкої лопатки.
- Повторіть обсмажування з іншого боку, потім вийміть на тарілку. Смажимо залишилися млинці. Остудіть перед начинкою.
- Перець і очищений огірок наріжте кубиками. Злийте кукурудзу. Цибулю і кріп подрібніть.
- З’єднайте з сиром, приправте перцем і орегано.
- Викладіть начинку на 4 млинці і загорніть їх рулетиками.