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К теме Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Домашний холодный чай

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Утолит жажду / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Приготовьте крепкую чайную заварку. Поместите 3 – 4 пакетика чая в большую чашку или кастрюлю и залейте кипятком (около 400 миллилитров).
  • Накройте крышкой, дайте остыть, извлеките пакетики.
  • Вымойте фрукты. Нектарины нарежьте кусочками, лимон – ломтиками.
  • Перелейте охлажденный чай в крупную банку, добавьте нектарины, дольки лимона и их сок, мяту и лед.
  • Влейте воду.
  • Охлаждайте в холодильнике не менее часа.

Салат с редиской и огурцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Хрустящие и вкусные/ Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Салат порвите руками или измельчите ножом и выложите в миску.
  • Огурец очистите и нарежьте кубиками.
  • Промытую редиску нарежьте кружочками.
  • Сложите все овощи в миску. Бросьте иссеченный укроп, приправьте перцем и солью.
  • Добавить сахар и лимонный сок и смешать.
  • Сверху полейте оливковым маслом.

Куриные голени запеченные с овощами

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni

Приготовление:

  • Вымойте овощи.
  • У перцев очистите семена и нарежьте широкими полосками.
  • Большие картофелины разрежьте пополам. Разрежьте головку чеснока пополам.
  • Приготовьте маринад для курицы: положите в миску горчицу, добавьте оливковое масло, орегано, паприку, соль и куркуму.
  • Смешайте маринад и натрите курицу.
  • Маринуйте минимум 30 минут.
  • Измельченную петрушку соедините с мелко нарезанным острым перцем и выдавленным через пресс зубчиком чеснока. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, перемешайте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выложите картофель, перец на большой противень и сбрызните смесью из петрушки и оливкового масла.
  • Добавьте куриные бедра.
  • Сверху выложите помидоры.
  • Посыпьте тимьяном.
  • Выпекайте примерно 1 час.
  • Последние 5 – 7 минут запекания следует повысить температуру до 210 градусов и включить функцию "гриль", чтобы куриная кожура хорошенько подрумянилась. Однако будьте осторожны, чтобы блюдо не подгорело.