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К теме Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок

Домашний холодный чай

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Утолит жажду / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 3 – 4 пакетика черного чая;

– 1,5 литра негазированной воды;

– сок, выжатый из 2 лимонов;

– 1 нарезанный лимон;

– 3 нарезанных нектарина;

– горсть кубиков льда;

– несколько веточек мяты.

Приготовление:

Приготовьте крепкую чайную заварку. Поместите 3 – 4 пакетика чая в большую чашку или кастрюлю и залейте кипятком (около 400 миллилитров).

Накройте крышкой, дайте остыть, извлеките пакетики.

Вымойте фрукты. Нектарины нарежьте кусочками, лимон – ломтиками.

Перелейте охлажденный чай в крупную банку, добавьте нектарины, дольки лимона и их сок, мяту и лед.

Влейте воду.

Охлаждайте в холодильнике не менее часа.

Салат с редиской и огурцом

Время: 15 минут

15 минут Порций: 4

Хрустящие и вкусные/ Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 2 пучка салата;

– 1 пучок редиса;

– 5 огурцов;

– пол пучка укропа;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка сахара;

– черный перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Салат порвите руками или измельчите ножом и выложите в миску.

Огурец очистите и нарежьте кубиками.

Промытую редиску нарежьте кружочками.

Сложите все овощи в миску. Бросьте иссеченный укроп, приправьте перцем и солью.

Добавить сахар и лимонный сок и смешать.

Сверху полейте оливковым маслом.

Куриные голени запеченные с овощами

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

– 4 куриные бедра;

– 800 грамм картофеля (малого);

– 1 желтый перец;

– 1 красный перец;

– 300 грамм помидоров;

– 1 головка чеснока + 1 зубчик;

– несколько веточек петрушки;

– 1 перец чили;

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1,5 столовых ложек чабреца;

горчичный маринад:

– 3 чайные ложки ласковой горчицы;

– 1 чайная ложка орегано;

– 1 чайная ложка куркумы;

– 2 чайные лодки сладкой паприки;

– 1 чайные ложки соли;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

Вымойте овощи.

У перцев очистите семена и нарежьте широкими полосками.

Большие картофелины разрежьте пополам. Разрежьте головку чеснока пополам.

Приготовьте маринад для курицы: положите в миску горчицу, добавьте оливковое масло, орегано, паприку, соль и куркуму.

Смешайте маринад и натрите курицу.

Маринуйте минимум 30 минут.

Измельченную петрушку соедините с мелко нарезанным острым перцем и выдавленным через пресс зубчиком чеснока. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Выложите картофель, перец на большой противень и сбрызните смесью из петрушки и оливкового масла.

Добавьте куриные бедра.

Сверху выложите помидоры.

Посыпьте тимьяном.

Выпекайте примерно 1 час.

Последние 5 – 7 минут запекания следует повысить температуру до 210 градусов и включить функцию "гриль", чтобы куриная кожура хорошенько подрумянилась. Однако будьте осторожны, чтобы блюдо не подгорело.