Что делать, когда приближается День рождения, а финансы ограничены, неужели нужно отменять праздник? Решение есть! Воспользуйтесь летним меню, которое не требует больших затрат.
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Домашний холодный чай
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Утолит жажду / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Приготовьте крепкую чайную заварку. Поместите 3 – 4 пакетика чая в большую чашку или кастрюлю и залейте кипятком (около 400 миллилитров).
- Накройте крышкой, дайте остыть, извлеките пакетики.
- Вымойте фрукты. Нектарины нарежьте кусочками, лимон – ломтиками.
- Перелейте охлажденный чай в крупную банку, добавьте нектарины, дольки лимона и их сок, мяту и лед.
- Влейте воду.
- Охлаждайте в холодильнике не менее часа.
Салат с редиской и огурцом
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Хрустящие и вкусные/ Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Салат порвите руками или измельчите ножом и выложите в миску.
- Огурец очистите и нарежьте кубиками.
- Промытую редиску нарежьте кружочками.
- Сложите все овощи в миску. Бросьте иссеченный укроп, приправьте перцем и солью.
- Добавить сахар и лимонный сок и смешать.
- Сверху полейте оливковым маслом.
Куриные голени запеченные с овощами
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni
Приготовление:
- Вымойте овощи.
- У перцев очистите семена и нарежьте широкими полосками.
- Большие картофелины разрежьте пополам. Разрежьте головку чеснока пополам.
- Приготовьте маринад для курицы: положите в миску горчицу, добавьте оливковое масло, орегано, паприку, соль и куркуму.
- Смешайте маринад и натрите курицу.
- Маринуйте минимум 30 минут.
- Измельченную петрушку соедините с мелко нарезанным острым перцем и выдавленным через пресс зубчиком чеснока. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Выложите картофель, перец на большой противень и сбрызните смесью из петрушки и оливкового масла.
- Добавьте куриные бедра.
- Сверху выложите помидоры.
- Посыпьте тимьяном.
- Выпекайте примерно 1 час.
- Последние 5 – 7 минут запекания следует повысить температуру до 210 градусов и включить функцию "гриль", чтобы куриная кожура хорошенько подрумянилась. Однако будьте осторожны, чтобы блюдо не подгорело.