Що робити коли наближається День народження, а фінанси обмежені, невже потрібно скасовувати свято? Рішення є! Скористайтеся літнім меню, яке не потребувати великих витрат.

До теми Свято навіть у будній день: 3 небанальні рецепти з курячих ковбасок

Домашній холодний чай

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Втамує спрагу / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 3 – 4 пакетики чорного чаю;

– 1,5 літра негазованої води;

– сік, вичавлений з 2 лимонів;

– 1 нарізаний лимон;

– 3 нарізані нектарини;

– жменя кубиків льоду;

– кілька гілочок м'яти.

Приготування:

Приготуйте міцну чайну заварку. Помістіть 3 – 4 пакетики чаю у велику чашку або каструлю і залийте окропом (приблизно 400 мілілітрів).

Накрийте кришкою, дайте охолонути, вийміть пакетики.

Вимийте фрукти. Нектарини наріжте шматочками, лимон — скибочками.

Перелийте охолоджений чай у велику банку, додайте нектарини, часточки лимона та його сік, м'яту і лід.

Влийте воду.

Охолоджуйте у холодильнику не менш як годину.

Салат з редискою і огірком

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Хрусткий та смачний / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 2 пучки салату;

– 1 пучок редиски;

– 5 огірків;

– пів пучка кропу;

– 2 столові ложки лимонного соку;

– 1 чайна ложка цукру;

– чорний перець до смаку;

– сіль до смаку;

– 3 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Салат порвіть руками або подрібніть ножем та викладіть у миску.

Огірок очистіть та наріжте кубиками.

Промиту редиску наріжте кружальцями.

Складіть всі овочі в миску. Киньте посічений кріп, приправте перцем та сіллю.

Додати цукор і лимонний сік та змішайте.

Зверху полийте оливковою олією.

Курячі гомілки запечені з овочами

Час : 1,5 години

: 1,5 години Порцій: 4

Неймовірно смачно / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 800 грамів картоплі (малої);

– 1 жовтий перець;

– 1 червоний перець;

– 300 грамів помідорів;

– 1 головка часнику + 1 зубчик;

– кілька гілочок петрушки;

– 1 перець чилі;

– 4 столові ложки оливкової олії;

– 1,5 столових ложок чебрецю;

гірчичний маринад:

– 3 чайні ложки лагідної гірчиці;

– 1 чайна ложка орегано;

– 1 чайна ложка куркуми;

– 2 чайні лодки солодкої паприки;

– 1 чайні ложки солі;

– 2 столові ложки оливкової олії.

Приготування:

Вимийте овочі.

У перців очистіть насіння та наріжте широкими смужками.

Більші картоплини розріжте навпіл. Розріжте головку часнику навпіл.

Приготуйте маринад для курки: покладіть в миску гірчицю, додайте оливкову олію, орегано, паприку, сіль і куркуму.

Змішайте маринад та натріть ним курку.

Маринуйте мінімум 30 хвилин.

Подрібнену петрушку з'єднайте з дрібно нарізаним гострим перцем і видавленим через прес зубчиком часнику. Додайте 3 столові ложки оливкової олії, перемішайте.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Викладіть картоплю, перець на велике деко та збризніть сумішшю з петрушки та оливкової олії.

Додайте курячі стегна.

Зверху викладіть помідори.

Посипте чебрецем.

Випікайте приблизно 1 годину.

Останні 5 – 7 хвилин запікання варто підвищити температуру до 210 градусів і включити функцію "гриль", щоб куряча шкірка гарненько підрум’янилася. Однак будьте обережні, щоб страва не підгоріла.

А на десерт приготуйте швидкий та смачний літній торт без випічки.