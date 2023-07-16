Что дешево приготовить на День рождения: летнее меню

16 июля 2023, 13:01
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Источник:

prakty kulinarni

День рождения – особый праздник, который хочется весело провести. Попытайтесь приготовить это летнее меню, которое точно подойдет под ваш бюджет.

Что делать, когда приближается День рождения, а финансы ограничены, неужели нужно отменять праздник? Решение есть! Воспользуйтесь летним меню, которое не требует больших затрат.

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Домашний холодный чай

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Утолит жажду / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:
3 – 4 пакетика черного чая;
– 1,5 литра негазированной воды;
– сок, выжатый из 2 лимонов;
– 1 нарезанный лимон;
– 3 нарезанных нектарина;
– горсть кубиков льда;
– несколько веточек мяты.

Приготовление:

  • Приготовьте крепкую чайную заварку. Поместите 3 – 4 пакетика чая в большую чашку или кастрюлю и залейте кипятком (около 400 миллилитров).
  • Накройте крышкой, дайте остыть, извлеките пакетики.
  • Вымойте фрукты. Нектарины нарежьте кусочками, лимон – ломтиками.
  • Перелейте охлажденный чай в крупную банку, добавьте нектарины, дольки лимона и их сок, мяту и лед.
  • Влейте воду.
  • Охлаждайте в холодильнике не менее часа.

Салат с редиской и огурцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4

Хрустящие и вкусные/ Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:
2 пучка салата;
– 1 пучок редиса;
– 5 огурцов;
– пол пучка укропа;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка сахара;
– черный перец по вкусу;
– соль по вкусу;
– 3 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  • Салат порвите руками или измельчите ножом и выложите в миску.
  • Огурец очистите и нарежьте кубиками.
  • Промытую редиску нарежьте кружочками.
  • Сложите все овощи в миску. Бросьте иссеченный укроп, приправьте перцем и солью.
  • Добавить сахар и лимонный сок и смешать.
  • Сверху полейте оливковым маслом.

Куриные голени запеченные с овощами

  • Время: 1,5 часа
  • Порций: 4

Невероятно вкусно / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:
4 куриные бедра;
– 800 грамм картофеля (малого);
– 1 желтый перец;
– 1 красный перец;
– 300 грамм помидоров;
– 1 головка чеснока + 1 зубчик;
– несколько веточек петрушки;
– 1 перец чили;
– 4 столовые ложки оливкового масла;
– 1,5 столовых ложек чабреца;
горчичный маринад:
3 чайные ложки ласковой горчицы;
– 1 чайная ложка орегано;
– 1 чайная ложка куркумы;
– 2 чайные лодки сладкой паприки;
– 1 чайные ложки соли;
– 2 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  • Вымойте овощи.
  • У перцев очистите семена и нарежьте широкими полосками.
  • Большие картофелины разрежьте пополам. Разрежьте головку чеснока пополам.
  • Приготовьте маринад для курицы: положите в миску горчицу, добавьте оливковое масло, орегано, паприку, соль и куркуму.
  • Смешайте маринад и натрите курицу.
  • Маринуйте минимум 30 минут.
  • Измельченную петрушку соедините с мелко нарезанным острым перцем и выдавленным через пресс зубчиком чеснока. Добавьте 3 столовых ложки оливкового масла, перемешайте.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов.
  • Выложите картофель, перец на большой противень и сбрызните смесью из петрушки и оливкового масла.
  • Добавьте куриные бедра.
  • Сверху выложите помидоры.
  • Посыпьте тимьяном.
  • Выпекайте примерно 1 час.
  • Последние 5 – 7 минут запекания следует повысить температуру до 210 градусов и включить функцию "гриль", чтобы куриная кожура хорошенько подрумянилась. Однако будьте осторожны, чтобы блюдо не подгорело.
А на десерт приготовьте скорый и вкусный летний торт без выпекания.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська