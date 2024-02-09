После этого десерта в вас влюбится каждый: рецепт шоколадного фондана на День Валентина
9 февраля 2024, 21:55Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Фондан – классический французский десерт, который идеально подойдет ко Дню влюбленных. Домашний фондан, приготовленный с любовью, способен растопить любое сердце.
Несмотря на свою изысканность, этот десерт не является очень сложным в приготовлении. А с этим рецептом он точно удастся.
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Рецепт шоколадного фондана
- Время: 30 минут
- Порций: 4
– 110 граммов белого шоколада;
– 110 граммов масла;
– 120 граммов сахара;
– 2 яйца;
– 1 желток;
– 1 столовая ложка какао;
– 6 столовых ложек муки;
– красный пищевой краситель;
– сахарная пудра для декора.
Приготовление:
- На водяной бане растопите масло с белым шоколадом. Снимите с огня, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Яйцо и желток взбейте миксером в течение 2 минут. Влейте их к шоколадной массе. Добавьте краситель.
- Муку тщательно смешайте с какао-порошком и всыпьте в жидкую массу.
- Формы для выпекания смажьте маслом. Вылейте тесто в формы и запекайте при температуре 230 градусов в течение 10 минут.
- Достаньте фонданы из духовки и дайте остыть 3 минуты. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.