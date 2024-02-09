Несмотря на свою изысканность, этот десерт не является очень сложным в приготовлении. А с этим рецептом он точно удастся.

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Рецепт шоколадного фондана

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 110 граммов белого шоколада;

– 110 граммов масла;

– 120 граммов сахара;

– 2 яйца;

– 1 желток;

– 1 столовая ложка какао;

– 6 столовых ложек муки;

– красный пищевой краситель;

– сахарная пудра для декора.

Приготовление:

На водяной бане растопите масло с белым шоколадом. Снимите с огня, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Яйцо и желток взбейте миксером в течение 2 минут. Влейте их к шоколадной массе. Добавьте краситель. Муку тщательно смешайте с какао-порошком и всыпьте в жидкую массу. Формы для выпекания смажьте маслом. Вылейте тесто в формы и запекайте при температуре 230 градусов в течение 10 минут. Достаньте фонданы из духовки и дайте остыть 3 минуты. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

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