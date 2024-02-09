Несмотря на свою изысканность, этот десерт не является очень сложным в приготовлении. А с этим рецептом он точно удастся.
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Рецепт шоколадного фондана
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- На водяной бане растопите масло с белым шоколадом. Снимите с огня, добавьте сахар и хорошо перемешайте.
- Яйцо и желток взбейте миксером в течение 2 минут. Влейте их к шоколадной массе. Добавьте краситель.
- Муку тщательно смешайте с какао-порошком и всыпьте в жидкую массу.
- Формы для выпекания смажьте маслом. Вылейте тесто в формы и запекайте при температуре 230 градусов в течение 10 минут.
- Достаньте фонданы из духовки и дайте остыть 3 минуты. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.