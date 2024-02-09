Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой рецепт. Секретным ингредиентом в нем является водка.
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Рецепт вергунов
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Яйца смешайте со сметаной, сахаром и солью, добавьте водку и замесите простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не очень тугим.
- Дайте ему постоять в холоде минут 30 и дальше тонко раскатайте. Можно добавлять муку, если будет надо, но важно следить за консистенцией теста.
- Нарежьте тесто ромбиками, в середине сделайте разрез, через который проденьте один уголок.
- Жарьте во фритюре до золотистости. Готовые вергуны щедро посыпьте сахарной пудрой.