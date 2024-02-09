Судья проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал свой рецепт. Секретным ингредиентом в нем является водка.

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Рецепт вергунов

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– щепотка соли;

– щепотка сахара;

– 100 граммов домашней сметаны (35%);

– 30 граммов водки;

– 270 – 330 граммов муки;

– 500 граммов масла для жарки;

– 100 граммов сахарной пудры.

Приготовление:

Яйца смешайте со сметаной, сахаром и солью, добавьте водку и замесите простое тесто. Оно должно быть не очень мягким, но и не очень тугим. Дайте ему постоять в холоде минут 30 и дальше тонко раскатайте. Можно добавлять муку, если будет надо, но важно следить за консистенцией теста. Нарежьте тесто ромбиками, в середине сделайте разрез, через который проденьте один уголок. Жарьте во фритюре до золотистости. Готовые вергуны щедро посыпьте сахарной пудрой.

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