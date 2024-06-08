Что приготовить, когда пропал свет: подборка салатов на любой вкус и кошелек
8 июня 2024, 19:15Читати новину українською
Из-за плановых и аварийных отключений украинцам приходится сидеть по несколько часов без света. Такие неудобства не должны стать причиной вашего голода, тем более, что всегда можно приготовить салат.
Питательные и простые в приготовлении салаты являются отличным вариантом обеда или ужина, если исчез свет, сообщает Вкусно 24. Это универсальное блюдо, где можно миксовать и сочетать самые разнообразные ингредиенты.
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Салат с помидорами и бурратой
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 2 шарика бурраты;
– 200 грамм помидоров черри;
– 1 чайная ложка сушеного орегано;
– 3 столовые ложки экстра оливкового масла;
– свежий базилик;
– щепотка хлопьев чили;
– 4 чайные ложки песто или густого бальзамического уксуса.
Приготовление:
- Помидоры помойте, обсушите и разрежьте пополам.
- Положите в миску, приправьте солью и перцем, добавьте сушеный орегано, хлопья чили, дополнительное количество оливкового масла и несколько листочков базилика.
- Перемешайте и отставьте.
- Буррату выньте из рассола и поставьте на помидоры.
- Полейте буррату остатками томатного соуса. По желанию можно также сбрызнуть песто или густым бальзамическим уксусом.
- Посыпьте все свежим базиликом и подавайте с хлебом (например, поджаренный багет, чиабатта, фокачча).
Салат со шпинатом и козьим сыром
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 100 грамм орехов пекан;
– 1 ложка растопленного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 4 большие горсти свежего шпината;
– 200 грамм козьего сыра;
– 1 яблоко;
– 1 луковица;
для соуса:
– 50 миллилитров оливкового масла;
– 40 миллилитров яблочного уксуса;
– 2 чайные ложки кленового сиропа;
– 2 столовые ложки дижонской горчицы;
– щепотка соли и перца.
Приготовление:
- Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи.
- Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
- В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
- Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
- Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
- Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
- Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
- Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.
Салат с рукколой и гранатом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 60 грамм руколы;
– 150 грамм граната;
– 30 грамм сыра Фета;
– 20 грамм семян подсолнечника очищены;
– 100 грамм помидоров черри;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Поместите рукколу в миску, почистите гранат и извлеките мелкие плоды.
- Смешайте рукколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
- Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.