Печень с яблоками, картофелем и шалфеем сочетается во вкусном салате с бренди. Готовьте сразу двойную порцию!
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Салат с печенью
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовить:
- Обжарьте печень на масле примерно 3 минуты до золотистой корочки.
- Приправьте и отставьте.
- Лук нарежьте кружочками.
- Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите семена, а затем нарежьте тонкими ломтиками.
- Обжарьте лук и яблоки на сливочном масле около 2 минут.
- Картофель почистите и нарежьте половинками, как и яблоки.
- Все перемешайте.
- Залейте салат уксусом и бренди.
- Измельчите шалфей и посыпьте им салат.