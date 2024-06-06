Печень с яблоками, картофелем и шалфеем сочетается во вкусном салате с бренди. Готовьте сразу двойную порцию!

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Салат с печенью

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Приготовить:

  1. Обжарьте печень на масле примерно 3 минуты до золотистой корочки.
  2. Приправьте и отставьте.
  3. Лук нарежьте кружочками.
  4. Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите семена, а затем нарежьте тонкими ломтиками.
  5. Обжарьте лук и яблоки на сливочном масле около 2 минут.
  6. Картофель почистите и нарежьте половинками, как и яблоки.
  7. Все перемешайте.
  8. Залейте салат уксусом и бренди.
  9. Измельчите шалфей и посыпьте им салат.