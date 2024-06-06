Такие оладьи быстро готовятся и могут быть поданы как на завтрак, так и на обед или ужин. Их можно сочетать с различными соусами, сметаной или свежими овощами, что делает их универсальной опцией на любой случай жизни.

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Оладьи из кабачков

  • Время: 30 минут
  • Порций: 4

Оладьи с кабачкамиТакая вкуснятина за небольшие деньги / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Муку высыпьте в миску, смешайте (желательно венчиком) со щепоткой соли, свежемолотым перцем, а затем со взбитым яйцом.
  2. Влейте молоко и перемешайте до однородного теста.
  3. Отварите необходимое количество кабачков (не больше!). Вымойте, обсушите, срежьте кончики и натрите на крупной терке.
  4. Таким же образом натрите лук. Натерев кабачок и лук, осторожно отожмите руками лишнюю воду.
  5. Добавьте в тесто кабачки, лук и измельченную зелень и перемешайте ложкой.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом.
  7. Добавьте столовую ложку (не больше!) смеси с кабачками и жарьте блины примерно 2 – 3 минуты.
  8. Когда они хорошенько подрумянятся, переверните и жарьте еще 2 минуты.