Такие оладьи быстро готовятся и могут быть поданы как на завтрак, так и на обед или ужин. Их можно сочетать с различными соусами, сметаной или свежими овощами, что делает их универсальной опцией на любой случай жизни.

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Оладьи из кабачков

Время: 30 минут

30 минут Порций: 4

Такая вкуснятина за небольшие деньги / Фото unsplash

Ингредиенты:

– 3 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки молока;

– 300 грамм кабачков

– четверть небольшой луковицы;

– 1 столовая ложка укропа или петрушки;

– масло для жарки.

Приготовление:

Муку высыпьте в миску, смешайте (желательно венчиком) со щепоткой соли, свежемолотым перцем, а затем со взбитым яйцом. Влейте молоко и перемешайте до однородного теста. Отварите необходимое количество кабачков (не больше!). Вымойте, обсушите, срежьте кончики и натрите на крупной терке. Таким же образом натрите лук. Натерев кабачок и лук, осторожно отожмите руками лишнюю воду. Добавьте в тесто кабачки, лук и измельченную зелень и перемешайте ложкой. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Добавьте столовую ложку (не больше!) смеси с кабачками и жарьте блины примерно 2 – 3 минуты. Когда они хорошенько подрумянятся, переверните и жарьте еще 2 минуты.

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