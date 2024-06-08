Поживні та прості у приготуванні салати є чудовим варіантом обіду чи вечері, якщо зникло світло, повідомляє Смачно 24. Це універсальна страва, де можна міксувати та поєднувати найрізноманітніші інгредієнти.
Цікаво Весь секрет – у заправці: як приготувати салат з печінки
Салат з помідорами та бурратою
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Особливий салат / Фото kwestia smaku
Приготування:
- Помідори помийте, обсушіть і розріжте навпіл.
- Покладіть у миску, приправте сіллю та перцем, додайте сушений орегано, пластівці чилі, додаткову кількість оливкової олії та кілька листочків базиліка.
- Перемішайте і відставте.
- Буррату вийміть з розсолу та поставте на помідори.
- Полийте буррату залишками томатного соусу. За бажанням можна також скропити песто або густим бальзамічним оцтом.
- Посипте все свіжим базиліком і подавайте з хлібом (наприклад, підсмажений багет, чіабатта, фокачча).
Салат зі шпинатом та козячим сиром
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Дуже смачно / Фото unsplash
Приготування:
- Помістіть горіхи в миску. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі. Злегка перемішайте горіхи.
- Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
- У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
- Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
- Цибулю почистіть і наріжте тонкими скибочками.
- Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
- Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
- Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
- Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.
Салат з руколою та гранатом
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Смачно та поживно / Фото fajne gotowanie
Приготування:
- Помістіть руколу в миску, почистіть гранат і вийміть дрібні плоди.
- Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
- Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
- Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.