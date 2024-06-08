Поживні та прості у приготуванні салати є чудовим варіантом обіду чи вечері, якщо зникло світло, повідомляє Смачно 24. Це універсальна страва, де можна міксувати та поєднувати найрізноманітніші інгредієнти.

Цікаво Весь секрет – у заправці: як приготувати салат з печінки

Салат з помідорами та бурратою

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Салат з бурратоюОсобливий салат / Фото kwestia smaku

Приготування:

  1. Помідори помийте, обсушіть і розріжте навпіл.
  2. Покладіть у миску, приправте сіллю та перцем, додайте сушений орегано, пластівці чилі, додаткову кількість оливкової олії та кілька листочків базиліка.
  3. Перемішайте і відставте.
  4. Буррату вийміть з розсолу та поставте на помідори.
  5. Полийте буррату залишками томатного соусу. За бажанням можна також скропити песто або густим бальзамічним оцтом.
  6. Посипте все свіжим базиліком і подавайте з хлібом (наприклад, підсмажений багет, чіабатта, фокачча).

Салат зі шпинатом та козячим сиром

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 6

Дуже смачно / Фото unsplash

Приготування:

  1. Помістіть горіхи в миску. Додайте розтоплене масло, цукор і дрібку солі. Злегка перемішайте горіхи.
  2. Викладіть горіхи на пергаментний папір та поставте в розігріту до 170 градусів духовку. Обсмажте 10 – 15 хвилин, щоб вони підрум'янилися.
  3. У скляну миску по черзі додайте гірчицю, кленовий сироп, оливкову олію, оцет, сіль і перець. Перемішайте соус.
  4. Шпинат промийте і обсушіть паперовим рушником, порвіть його на шматки.
  5. Цибулю почистіть і наріжте тонкими скибочками.
  6. Козячий сир наріжте шматочками розміром з лісовий горіх.
  7. Розкладіть по тарілках шпинат, цибулю та сир.
  8. Кожну порцію салату посипте смаженими горіхами.
  9. Розкладіть тонко нарізані шматочки яблук. Полийте салат соусом.

Салат з руколою та гранатом

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Салат з гранатом
Смачно та поживно / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Помістіть руколу в миску, почистіть гранат і вийміть дрібні плоди.
  2. Змішайте руколу з гранатом, додайте розрізані навпіл помідори.
  3. Посипте все розкришеним сиром фета і насінням соняшнику.
  4. Приправте салат сіллю, перцем і злегка скропіть оливковою олією.