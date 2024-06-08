Питательные и простые в приготовлении салаты являются отличным вариантом обеда или ужина, если исчез свет, сообщает Вкусно 24. Это универсальное блюдо, где можно миксовать и сочетать самые разнообразные ингредиенты.
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Салат с помидорами и бурратой
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Особый салат / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Помидоры помойте, обсушите и разрежьте пополам.
- Положите в миску, приправьте солью и перцем, добавьте сушеный орегано, хлопья чили, дополнительное количество оливкового масла и несколько листочков базилика.
- Перемешайте и отставьте.
- Буррату выньте из рассола и поставьте на помидоры.
- Полейте буррату остатками томатного соуса. По желанию можно также сбрызнуть песто или густым бальзамическим уксусом.
- Посыпьте все свежим базиликом и подавайте с хлебом (например, поджаренный багет, чиабатта, фокачча).
Салат со шпинатом и козьим сыром
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Очень вкусно / Фото unsplash
Приготовление:
- Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи.
- Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
- В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
- Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
- Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
- Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
- Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
- Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
- Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.
Салат с рукколой и гранатом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Вкусно и питательно / Фото fajne gotowanie
Приготовление:
- Поместите рукколу в миску, почистите гранат и извлеките мелкие плоды.
- Смешайте рукколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
- Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
- Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.