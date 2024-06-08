Питательные и простые в приготовлении салаты являются отличным вариантом обеда или ужина, если исчез свет, сообщает Вкусно 24. Это универсальное блюдо, где можно миксовать и сочетать самые разнообразные ингредиенты.

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Салат с помидорами и бурратой

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Салат с бурратойОсобый салат / Фото kwestia smaku

Приготовление:

  1. Помидоры помойте, обсушите и разрежьте пополам.
  2. Положите в миску, приправьте солью и перцем, добавьте сушеный орегано, хлопья чили, дополнительное количество оливкового масла и несколько листочков базилика.
  3. Перемешайте и отставьте.
  4. Буррату выньте из рассола и поставьте на помидоры.
  5. Полейте буррату остатками томатного соуса. По желанию можно также сбрызнуть песто или густым бальзамическим уксусом.
  6. Посыпьте все свежим базиликом и подавайте с хлебом (например, поджаренный багет, чиабатта, фокачча).

Салат со шпинатом и козьим сыром

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Очень вкусно / Фото unsplash

Приготовление:

  1. Поместите орехи в миску. Добавьте растопленное масло, сахар и щепотку соли. Слегка перемешайте орехи.
  2. Выложите орехи на пергаментную бумагу и поставьте в разогретую до 170 градусов духовку. Обжарьте 10 – 15 минут, чтобы они подрумянились.
  3. В стеклянную миску поочередно добавьте горчицу, кленовый сироп, оливковое масло, уксус, соль и перец. Перемешайте соус.
  4. Шпинат промойте и обсушите бумажным полотенцем, порвите его на куски.
  5. Лук почистите и нарежьте тонкими ломтиками.
  6. Козьий сыр нарежьте кусочками размером с лесной орех.
  7. Разложите по тарелкам шпинат, лук и сыр.
  8. Каждую порцию салата посыпьте жареными орехами.
  9. Разложите тонко нарезанные кусочки яблок. Полейте салат соусом.

Салат с рукколой и гранатом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Салат с гранатомВкусно и питательно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Поместите рукколу в миску, почистите гранат и извлеките мелкие плоды.
  2. Смешайте рукколу с гранатом, добавьте разрезанные пополам помидоры.
  3. Посыпьте все раскрошенным сыром фета и семенами подсолнечника.
  4. Приправьте салат солью, перцем и слегка сбрызните оливковым маслом.