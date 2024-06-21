Залог идеального блюда – правильно выбрать авокадо. Оно должно быть мягким, но не перезрелым.
Стоит попробовать Вы захотите есть его каждый день: готовим фантастический салат из молодого картофеля
Гуакамоле
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Смотрите видео, как готовить гуакамоле:
Приготовление:
- Почистьте авокадо. Мякоть положите в миску вместе с лимонным соком.
- Мелко натрите чеснок.
- Лук и помидоры порежьте.
- Перемните авокадо вилкой.
- Добавьте помидоры, лук, чеснок и хорошо перемешайте.
- Добавьте специи и снова перемешайте.