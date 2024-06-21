Залог идеального блюда – правильно выбрать авокадо. Оно должно быть мягким, но не перезрелым.

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Гуакамоле

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Смотрите видео, как готовить гуакамоле:

Приготовление:

  1. Почистьте авокадо. Мякоть положите в миску вместе с лимонным соком.
  2. Мелко натрите чеснок.
  3. Лук и помидоры порежьте.
  4. Перемните авокадо вилкой.
  5. Добавьте помидоры, лук, чеснок и хорошо перемешайте.
  6. Добавьте специи и снова перемешайте.