Залог идеального блюда – правильно выбрать авокадо. Оно должно быть мягким, но не перезрелым.

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Гуакамоле

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 спелое среднее авокадо;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 3 – 4 помидора черри;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;

– соль, перец, паприка по вкусу.

Смотрите видео, как готовить гуакамоле:

Приготовление:

Почистьте авокадо. Мякоть положите в миску вместе с лимонным соком. Мелко натрите чеснок. Лук и помидоры порежьте. Перемните авокадо вилкой. Добавьте помидоры, лук, чеснок и хорошо перемешайте. Добавьте специи и снова перемешайте.

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