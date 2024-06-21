Запорука ідеальної страви – правильно обрати авокадо. Воно має бути м'яким, але не перестиглим.

Варто спробувати Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі

Гуакамоле

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 стигле середнє авокадо;

– 1 цибулинка;

– 1 зубчик часнику;

– 3 – 4 помідори чері;

– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;

– сіль, перець, паприка до смаку.

Дивіться відео, як готувати гуакамоле:

Приготування:

Почистьте авокадо. М'якоть покладіть у миску разом із лимонним соком. Дрібно натріть часник. Цибулю та помідори поріжте. Перемніть авокадо виделкою. Додайте помідори, цибулю, часник і добре перемішайте. Додайте спеції та знову перемішайте.

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