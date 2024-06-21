Запорука ідеальної страви – правильно обрати авокадо. Воно має бути м'яким, але не перестиглим.
Варто спробувати Ви захочете їсти його щодня: готуємо фантастичний салат з молодої картоплі
Гуакамоле
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться відео, як готувати гуакамоле:
Приготування:
- Почистьте авокадо. М'якоть покладіть у миску разом із лимонним соком.
- Дрібно натріть часник.
- Цибулю та помідори поріжте.
- Перемніть авокадо виделкою.
- Додайте помідори, цибулю, часник і добре перемішайте.
- Додайте спеції та знову перемішайте.