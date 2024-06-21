Запорука ідеальної страви – правильно обрати авокадо. Воно має бути м'яким, але не перестиглим.

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Гуакамоле

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться відео, як готувати гуакамоле:

Приготування:

  1. Почистьте авокадо. М'якоть покладіть у миску разом із лимонним соком.
  2. Дрібно натріть часник.
  3. Цибулю та помідори поріжте.
  4. Перемніть авокадо виделкою.
  5. Додайте помідори, цибулю, часник і добре перемішайте.
  6. Додайте спеції та знову перемішайте.