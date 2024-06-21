Ваши родные будут в восторге: как приготовить идеальное гуакамоле

21 июня 2024, 13:49
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Источник:

yuliia.senych

Авокадо уже прочно вошло в рацион украинцев. Оно является основным ингредиентом для вкуснейшей намазки гуакамоле.

Залог идеального блюда – правильно выбрать авокадо. Оно должно быть мягким, но не перезрелым.

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Гуакамоле

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 спелое среднее авокадо;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 3 – 4 помидора черри;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;
– соль, перец, паприка по вкусу.

Смотрите видео, как готовить гуакамоле:

Приготовление:

  1. Почистьте авокадо. Мякоть положите в миску вместе с лимонным соком.
  2. Мелко натрите чеснок.
  3. Лук и помидоры порежьте.
  4. Перемните авокадо вилкой.
  5. Добавьте помидоры, лук, чеснок и хорошо перемешайте.
  6. Добавьте специи и снова перемешайте.
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Автор: Ольга Котів