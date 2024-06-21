Ваши родные будут в восторге: как приготовить идеальное гуакамоле

Авокадо уже прочно вошло в рацион украинцев. Оно является основным ингредиентом для вкуснейшей намазки гуакамоле.

Залог идеального блюда – правильно выбрать авокадо. Оно должно быть мягким, но не перезрелым.

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Гуакамоле

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

– 1 спелое среднее авокадо;– 1 луковица;– 1 зубчик чеснока;– 3 – 4 помидора черри;– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;– соль, перец, паприка по вкусу.

Смотрите видео, как готовить гуакамоле:

Приготовление:

Почистьте авокадо. Мякоть положите в миску вместе с лимонным соком. Мелко натрите чеснок. Лук и помидоры порежьте. Перемните авокадо вилкой. Добавьте помидоры, лук, чеснок и хорошо перемешайте. Добавьте специи и снова перемешайте.