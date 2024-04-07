Душистый аромат весны: готовим вкуснейшие палянички с черемшой

Сезон черемши – в самом разгаре. Хотя медвежий чеснок и занесен в Красную книгу Украины, наши фермеры нашли из этого выход.

Они успешно выращивают черемшу на собственных грядках, как руколу или любую другую зелень. Поэтому ее можно покупать, а значит и есть без угрызений совести.

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Стоит заметить, что вы можете взять для этого рецепта любую зелень – от укропа до шпината. Также советуем поэкспериментировать с сырами – так будет еще вкуснее.

Палянички с черемшой

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 180 граммов кефира;– 270 – 290 граммов муки;– 5 граммов разрыхлителя;– соль по вкусу.– 70 граммов черемши;– 70 граммов петрушки;– 70 граммов творога;– 70 граммов твердого сыра;– 30 граммов растительного масла;– соль, перец по вкусу;– 50 граммов лесных орехов.

Приготовление:

Добавьте соль и разрыхлитель в кефир. Сразу засыпьте муку и вымешайте тесто несколько минут руками, пока оно не станет однородным. Подсыпьте мукой, накройте полотенцем или пленкой и дайте отдохнуть. Тем временем промытую петрушку и черемшу измельчите в блендере вместе с творогом, орехами и маслом. В измельченную начинку добавьте тертый твердый сыр, соль и перец. Тесто поделите на 8 частей, Каждую раскатайте, положите внутрь начинку и защепите края. Положите защипом вниз и раскатайте еще раз тоненько – ориентировочно 5 миллиметров. Готовьте лепешки на сковороде на среднем огне. Поджарьте с одной стороны, а затем – с другой. Повторите так еще раз – лепешки должны надуваться. Выложите готовые палянички на тарелку и смажьте их маслом.