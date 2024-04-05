Кроме этого, в тесто можно добавить сок из шпината – тогда буцики будут зеленые. А свекольный сок окрасит их в розовый цвет.
Стоит попробовать 4 рецепта с селедкой ТМ "Водный Мир", от которых все будут в восторге
Буцики – старинный рецепт
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Просейте муку в миску. Добавьте к ней соду, погашенную уксусом. Далее влейте теплое молоко и всыпьте соль. Замесите тесто.
- Добавьте в тесто размягченное масло и замесите еще раз. При необходимости добавьте муку – тесто не должно прилипать к рукам. Оставьте его на 30 минут, накрыв полотенцем.
- Доску или столешницу посыпьте мукой. Выложите на нее тесто, раскатайте его толщиной 3 миллиметра и нарежьте квадратиками. Каждый квадратик сложите вдвое и защелкните два его уголка.
- Бросьте буцики в кастрюлю с кипятком и варите, пока не всплывут. Затем разогрейте на сковороде масло, выложите отваренные буцики и обжарьте с обеих сторон.