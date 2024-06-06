Не стоит выбрасывать чесночные стрелки: рецепт на скорую руку
6 июня 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:smachno.ua
На молодом чесноке часто формируются так называемые стрелки. Их необходимо удалять для повышения урожайности. Однако не стоит их выбрасывать, ведь из них можно приготовить замечательную закуску.
Из стрелок чеснока можно сделать вкусные аперитивы. Такие блюда идеально подходят для самостоятельного потребления или как дополнение к хрустящим тостам.
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Паста из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 500 грамм чесночных стрелок;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки оливкового масла;
– сок половины лимона;
– укроп по вкусу;
– черный перец по вкусу.
Приготовление:
- В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова все перемешайте.
- Подавайте на гренках или поджаренном багете.