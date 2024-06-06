Идеальный салат для шашлыка должен быть свежим и легким. Он должен хорошо сочетаться с насыщенным вкусом мяса, добавляя ему новых оттенков и подчеркивать его сочность.

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Летний салат к шашлыку

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Налейте йогурт в миску, добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте.
  2. Салат помойте и порвите, положите в миску.
  3. Овощи вымойте и мелко нарежьте.
  4. Смешайте их с листьями салата.
  5. Мясо промойте, обсушите, затем нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте в небольшом количестве масла.
  6. Мясо выложите на салат.
  7. Подавайте все с йогуртом и укропом.

Совет

Этот салат прекрасно подойдет и с шашлыком, и без мяса. Для того чтобы добавить салату пикантности, положите в него сезонные ягоды – клубнику, малину или ежевику.