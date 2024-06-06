Идеальный салат для шашлыка должен быть свежим и легким. Он должен хорошо сочетаться с насыщенным вкусом мяса, добавляя ему новых оттенков и подчеркивать его сочность.

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Летний салат к шашлыку

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 грамм филе индейки (или курятины);

– 50 грамм красного лука;

– 10 миллилитров подсолнечного масла;

– 180 грамм йогурта натурального 2%;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 200 грамм листьев салата;

– 10 граммов укропа.

Приготовление:

Налейте йогурт в миску, добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте. Салат помойте и порвите, положите в миску. Овощи вымойте и мелко нарежьте. Смешайте их с листьями салата. Мясо промойте, обсушите, затем нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте в небольшом количестве масла. Мясо выложите на салат. Подавайте все с йогуртом и укропом.

Совет

Этот салат прекрасно подойдет и с шашлыком, и без мяса. Для того чтобы добавить салату пикантности, положите в него сезонные ягоды – клубнику, малину или ежевику.

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