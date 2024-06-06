Идеальный салат для шашлыка должен быть свежим и легким. Он должен хорошо сочетаться с насыщенным вкусом мяса, добавляя ему новых оттенков и подчеркивать его сочность.
К теме Настоящий летний деликатес: приготовьте нежнейшие чесночные стрелки с грибами
Летний салат к шашлыку
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Налейте йогурт в миску, добавьте мелко нарезанный укроп и хорошо перемешайте.
- Салат помойте и порвите, положите в миску.
- Овощи вымойте и мелко нарежьте.
- Смешайте их с листьями салата.
- Мясо промойте, обсушите, затем нарежьте на мелкие кусочки и обжарьте в небольшом количестве масла.
- Мясо выложите на салат.
- Подавайте все с йогуртом и укропом.
Совет
Этот салат прекрасно подойдет и с шашлыком, и без мяса. Для того чтобы добавить салату пикантности, положите в него сезонные ягоды – клубнику, малину или ежевику.