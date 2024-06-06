Зі стрілок часнику можна зробити смачні аперитиви. Такі страви ідеально підходять для самостійного споживання або як доповнення до хрустких тостів.
До теми Справжній літній делікатес: приготуйте найніжніші часникові стрілки з грибами
Паста з часникових стрілок
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
- Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
- Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.