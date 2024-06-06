Зі стрілок часнику можна зробити смачні аперитиви. Такі страви ідеально підходять для самостійного споживання або як доповнення до хрустких тостів.

До теми Справжній літній делікатес: приготуйте найніжніші часникові стрілки з грибами

Паста з часникових стрілок

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. У чашу блендера помістіть зелень, оливкову олію та промиті часникові стрілки. Все ретельно перемішайте.
  2. Додайте сіль, лимонний сік та перець до смаку і знову все перемішайте.
  3. Подавайте на грінках чи підсмаженому багеті.