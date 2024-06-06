Из стрелок чеснока можно сделать вкусные аперитивы. Такие блюда идеально подходят для самостоятельного потребления или как дополнение к хрустящим тостам.
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Паста из чесночных стрелок
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В чашу блендера поместите зелень, оливковое масло и промытые чесночные стрелки. Все тщательно перемешайте.
- Добавьте соль, лимонный сок и перец по вкусу и снова все перемешайте.
- Подавайте на гренках или поджаренном багете.