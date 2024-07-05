К мясу или салатам: как замариновать чеснок на зиму

5 июля 2024, 19:35
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Источник:

Pysznosci

Чеснок чрезвычайно популярный овощ, который можно использовать, как дополнение ко многим популярным блюдам. Он придает пище неповторимый вкус и аромат.

Маринованный чеснок – замечательная добавка к шашлыку, супам, бутербродам и соусам. Его приготовление чрезвычайно простое, и вы сможете использовать его, когда захотите.

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Маринованный чеснок на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– зонтики укропа по вкусу;
– 10 головок молодого польского чеснока 10 головок молодого польского чеснока;
– 1 чайная ложка горчицы;
– хрен по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки соли;
– морковь по вкусу.

Приготовление:

  1. Приготовьте рассол – 1,5 столовой ложки соли на литр холодной воды.
  2. Положите в банку очищенный чеснок, добавьте укроп, ломтики хрена, морковь и горчицу.
  3. Залейте рассолом и накройте банку марлей.
  4. Поставьте банку на кухню на неделю или две.
  5. Через неделю проверьте состояние маринования – если все в порядке, переложите чеснок в меньшие банки.
  6. Если нет, дайте ему еще несколько дней.
  7. Воду для маринования разбавьте холодной водой, чтобы хватило залить банки с чесноком.
  8. Вскипятите рассол и залейте им чеснок.
  9. Закройте банки и поставьте в прохладное место.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська