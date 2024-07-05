К мясу или салатам: как замариновать чеснок на зиму

Чеснок чрезвычайно популярный овощ, который можно использовать, как дополнение ко многим популярным блюдам. Он придает пище неповторимый вкус и аромат.

Маринованный чеснок – замечательная добавка к шашлыку, супам, бутербродам и соусам. Его приготовление чрезвычайно простое, и вы сможете использовать его, когда захотите.

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Маринованный чеснок на зиму

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

– зонтики укропа по вкусу;– 10 головок молодого польского чеснока 10 головок молодого польского чеснока;– 1 чайная ложка горчицы;– хрен по вкусу;– 3 – 4 столовые ложки соли;– морковь по вкусу.

Приготовление:

Приготовьте рассол – 1,5 столовой ложки соли на литр холодной воды. Положите в банку очищенный чеснок, добавьте укроп, ломтики хрена, морковь и горчицу. Залейте рассолом и накройте банку марлей. Поставьте банку на кухню на неделю или две. Через неделю проверьте состояние маринования – если все в порядке, переложите чеснок в меньшие банки. Если нет, дайте ему еще несколько дней. Воду для маринования разбавьте холодной водой, чтобы хватило залить банки с чесноком. Вскипятите рассол и залейте им чеснок. Закройте банки и поставьте в прохладное место.

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