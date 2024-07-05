Маринованный чеснок – замечательная добавка к шашлыку, супам, бутербродам и соусам. Его приготовление чрезвычайно простое, и вы сможете использовать его, когда захотите.
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Маринованный чеснок на зиму
- Время: 1 час
- Порций: 4
Приготовление:
- Приготовьте рассол – 1,5 столовой ложки соли на литр холодной воды.
- Положите в банку очищенный чеснок, добавьте укроп, ломтики хрена, морковь и горчицу.
- Залейте рассолом и накройте банку марлей.
- Поставьте банку на кухню на неделю или две.
- Через неделю проверьте состояние маринования – если все в порядке, переложите чеснок в меньшие банки.
- Если нет, дайте ему еще несколько дней.
- Воду для маринования разбавьте холодной водой, чтобы хватило залить банки с чесноком.
- Вскипятите рассол и залейте им чеснок.
- Закройте банки и поставьте в прохладное место.