Маринованный чеснок – замечательная добавка к шашлыку, супам, бутербродам и соусам. Его приготовление чрезвычайно простое, и вы сможете использовать его, когда захотите.

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Маринованный чеснок на зиму

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Приготовьте рассол – 1,5 столовой ложки соли на литр холодной воды.
  2. Положите в банку очищенный чеснок, добавьте укроп, ломтики хрена, морковь и горчицу.
  3. Залейте рассолом и накройте банку марлей.
  4. Поставьте банку на кухню на неделю или две.
  5. Через неделю проверьте состояние маринования – если все в порядке, переложите чеснок в меньшие банки.
  6. Если нет, дайте ему еще несколько дней.
  7. Воду для маринования разбавьте холодной водой, чтобы хватило залить банки с чесноком.
  8. Вскипятите рассол и залейте им чеснок.
  9. Закройте банки и поставьте в прохладное место.