Маринований часник – чудова добавка до шашлику, супів, бутербродів і соусів. Його приготування надзвичайно просте, і ви зможете використовувати його, коли захочете.
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Маринований часник на зиму
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Приготуйте розсіл – 1,5 столової ложки солі на літр холодної води.
- Покладіть в банку очищений часник, додайте кріп, скибочки хрону, моркву і гірчицю.
- Залийте розсолом і накрийте банку марлею.
- Поставте банку на кухню на тиждень або два.
- Через тиждень перевірте стан маринування – якщо все гаразд, перекладіть часник в менші банки.
- Якщо ні, дайте йому ще кілька днів.
- Воду для маринування розбавте холодною водою, щоб вистачило залити банки з часником.
- Закип'ятіть розсіл і залийте ним часник.
- Закрийте банки та поставте в прохолодне місце.