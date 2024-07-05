Маринований часник – чудова добавка до шашлику, супів, бутербродів і соусів. Його приготування надзвичайно просте, і ви зможете використовувати його, коли захочете.

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Маринований часник на зиму

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– парасольки кропу до смаку;

– 10 головок молодого польського часнику;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– хрін до смаку;

– 3 – 4 столові ложки солі;

– морква до смаку.

Приготування:

Приготуйте розсіл – 1,5 столової ложки солі на літр холодної води. Покладіть в банку очищений часник, додайте кріп, скибочки хрону, моркву і гірчицю. Залийте розсолом і накрийте банку марлею. Поставте банку на кухню на тиждень або два. Через тиждень перевірте стан маринування – якщо все гаразд, перекладіть часник в менші банки. Якщо ні, дайте йому ще кілька днів. Воду для маринування розбавте холодною водою, щоб вистачило залити банки з часником. Закип'ятіть розсіл і залийте ним часник. Закрийте банки та поставте в прохолодне місце.

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